Только в 2022 году легендарный защитник Украины Мирослав Симчич получил звание Героя Украины, а несколько недель назад вышло его последнее интервью для The Ukrainians. Уже сегодня, 18 января, мужчина отошел в вечность, в последние годы жизни он сильно болел.

К слову Человек-легенда: на 101-м году жизни скончался Герой Украины сотенный УПА Мирослав Симчич

Положинский о Симчиче: "Величие личности чувствовалось почти физически"

Военнослужащий Положинский, ранее бывший лидером группы "Тартак", рассказал о своем знакомстве и дружбе с Симчичем. Говорит, что был вместе с ним в Космаче – месте боевой славы Мирослава, ведь именно там он отличился в Руширском бою против отрядов НКВД и других советских дивизий.

Как-то повез я господина Мирослава на Пасху в Космач. По дороге останавливались на месте Руширского боя и мы с другом Олегом слушали рассказ об этой славной битве из первых уст. Потом на праздновании в Космаче господина Мирослава очень хорошо принимали и уважали, а я искренне радовался, что организовал старику такое удовольствие,

– поделился Положинский.

Он также добавил, что гостил у Мирослава и его жены Раисы в Вижнем Березове, откуда он родом, и в Коломие, где умер. В частности, заходил несколько раз в дом краевого Братства Ветеранов УПА и ездил с ним и его собратьями в память их погибшей сестры Леси. Там он впервые услышал знаменитую песню "Зродились ми великої години" в исполнении ветеранского хора. Господин Мирослав еще был ты ценителем музыки, ведь однажды приезжал даже к Александру и музыкантам в Луцк на фестиваль "Бандерштат".

Вообще мужчина был как скала – большой силы и воли, четких незыблемых принципов. Величие личности чувствовалось почти физически. Момент знакомства с ним на пороге его коломыйской квартиры – одно из самых ярких воспоминаний моей жизни. Почтите в мире, славный наш Герой! Вечный почет!

– подытожил исполнитель.

Напомним, что в прошлом году украинские военные, борющиеся за Украину, как когда-то это делал легендарный сотенный УПА, неоднократно обращались к президенту с просьбой присвоить Мирославу Симчичу звание Героя Украины. На 80-ю годовщину создания УПА 14 октября 2022 Владимир Зеленский подписал соответствующий указ и присвоил Симчичу звание Героя Украины с празднованием ордена "Золотая Звезда".