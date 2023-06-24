Психологічно - жахливо, - як Положинський переживає війну: фото у військовій формі

Український музикант і колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський опублікував фото у військовій формі та повідомив, що зараз його психологічний стан бажає бути кращим.

Артист, який є солдатом 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, поділився днем зі свого життя. Він описав емоційні гойдалки, які зараз відчуває. Користувачі подякували музиканту за відвертість.

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Психологічний стан Олександра Положинського

В дописі музикант докладно описав події, які відбулися з ним впродовж дня. Чоловік написав, як сумний настрій змінювався на хороший та навпаки. Олександр згадав про сумні новини, які змусили його почуватися погано та про дівчину, яка словами вдячності підняла йому настрій.

Минає день емоційного коливання. Зранку почувався добре фізично, але психологічно — жахливо. Було сумно і болісно. Потім на сумному, але важливому заході поспілкувався з різними хорошими людьми — і трохи психологічно вирівнявся. Далі отримав ще сумні новини. Знову все всередині впало донизу. До того ж стало фізично дуже зле. Мабуть, тиск, на противагу настрою, стрибнув догори. Коли йшов зі служби отримав деякі оптимістичні прогнози, базовані на певній перевіреній інформації. Без коментарів і деталей. Але психологічний стан трохи вирівнявся. Гарненька дівчина раптом подякувала мені на вулиці. Спочатку не зрозумів, а потім згадав, що був у формі. Додала позитиву. В ці хвилини в мені уживаються страшенний сум зі стійкою надією на хороше та стійка надія на хороше з нестійким, але поганим самопочуттям,

— написав Положинський.

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди написали безліч коментарів. Читачі підтримали Олександра та висловили йому слова вдячності. Окрім цього, деякі з шанувальників зазначили, що й самі зараз мають схожу проблему:

"Дякую, бо завдяки тим силам, що ви витрачаєте фізично, психічно й емоційно - ми маємо змогу спати, їсти, працювати, дихати у більшій безпеці. І дякую за українську музику, яку роками слухала у російськомовному місті і яка не давала мені геть опуститись на дно";

"Тримайтеся. Емоційні гойдалки - це дуже важко і виснажливо. Нехай усі позитивні прогнози справдяться";

"Так душевно написано про глибоко особисте. Дякую вам за вас. Дякую, що не розчаровуєте";

"Радію, що існують такі відверті люди, як ви";

"Розумію вас, стількох людей зараз штормить. Але більшість страждає мовчки. Дякую, що знімаєте стигматизацію";

"Такий самий стан був весь цей день";

"Почитала коментарі, зрозуміла, що не лише в мене такий емоційний стан. На хвилину стало легше".

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