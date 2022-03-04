Поки я це пишу, ракети б'ють по Україні, – телеведуча Опра відреагувала на війну в Україні

Американська ведуча Опра Вінфрі виразила своє захоплення українським народом, який зараз невпинно бореться із російським загарбником. Знаменитість підтримала Україну у непростий час війни.

Телеведуча та інтерв'юерка Опра Вінфрі опублікувала статтю про підтримку українців у своєму журналі. Жінка написала, що у захваті від мужності жителів України, які запалюють вогонь у людях по всьому світу, і в ній включно.

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Поки я це пишу, ракети б'ють по Україні, а колони російських військ готові рухатися в її найбільші міста. Ми спостерігаємо, як прості українці — жінки й чоловіки різного віку беруться за зброю, у багатьох випадках вперше, щоб захищатися від десятків тисяч навчених російських солдатів,

– написала ведуча.



Опра Вінфрі підтримала Україну / Фото з інстаграму ведучої

Згадала зірка й про президента України – Володимира Зеленського. З її слів, Зеленський колишній актор, якого донедавна вважали "випадковим президентом України", залишив більш досвідчених світових лідерів у захваті.

Також ведуча подякувала за героїзм усім тим, хто викликався допомагати Україні – від волонтерів до глав інших держав, які відкинули свої фінансові та політичні інтереси.

Додамо, що Опра Вінфрі не перша, хто підтримує Україну у зв'язку з наступом російських військ. Хто ще висловив підтримку громадянам нашої країни – читайте тут.

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