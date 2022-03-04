Телеведущая и интервьюер Опра Уинфри опубликовала статью о поддержке украинцев в своем журнале. Женщина написала, что в восторге от мужества украинцев, зажигающих огонь в людях по всему миру, и в ней включительно.

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Пока я пишу это, ракеты бьют по Украине, а колонны российских войск готовы двигаться в ее крупнейшие города. Мы наблюдаем, как простые украинцы –женщины и мужчины всех возрастов берутся за оружие, во многих случаях впервые, и должны защищаться от десятков тысяч обученных российских солдат,

– написала ведущая.



Опра Уинфри поддержала Украину / Фото с инстаграммы ведущей

Вспомнила звезда и о президенте Украины – Владимире Зеленском. По ее словам, Зеленский бывший актер, которого недавно считали "случайным президентом Украины", оставил более опытных мировых лидеров в восторге.

Также ведущая поблагодарила за героизм всех тех, кто вызывался помогать Украине – от волонтеров до глав других государств, отвергших свои финансовые и политические интересы.

Добавим, что Опра Уинфри не первая, кто поддерживает Украину в связи с наступлением российских войск. Кто еще выразил поддержку гражданам нашей страны – читайте здесь .