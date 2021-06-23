Вдома все посипалося: поки Санта Дімопулос відпочивала на Кіпрі, в Україні похворіли усі її діти

Співачка Санта Дімопулос нещодавно побувала з подругами на 5-денному відпочинку на Кіпрі та в Греції. Але поки жінка перезавантажувалась, за тисячі кілометрів вдома сталось чимало проблем. Діти Санти та її чоловіка Ігоря похворіли, собаку теж відвезли у клініку, а на роботі сталось чимало неприємних ситуацій.

Про проблеми у сім'ї Санта розповіла в черговому дописі в мережі, де її вже встигли підтримати шанувальники. Вона зазначила, що донька Софія, син Данієль від Джеджули, а також діти її чоловіка Ігоря Кучеренка від інших стосунків та сама Санта на відпочинку похворіли.

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Поки я, складно зважившись на поїздку, перебувала на "ретро" і опрацьовувала свої внутрішні речі, вдома все посипалося... Софія захворіла на кір, в Дені була підозра на "ковід", діти Ігоря теж захворіли, собаку відвезли в лікарню. Навіть я захворіла, хоча вже давно забула що це таке. По роботі теж було пару складних ситуацій. Присипте це різними неприємними побутовими дрібницями,

– зізналась Санта.

Але жінка переконана, що коли людина починає щось змінювати у своєму житті, то трапляються ось "такі збої в системі, зміни в полі, когнітивний дисонанс, очищення перед новим розділом". Вона переконана, що так стається, аби людина мала можливість виправити і побачити те, що раніше була не здатна зробити.

"Можливо, це випробування, в якому повинні проявитися такі високі духовні сили, про які я і не підозрювала. У будь-якому випадку – це привід для роздумів, самоаналізу і прийняття, але аж ніяк не для відчаю. Розуміння унікального сенсу свого життя вносити справжню і глибоку радість, що дає силу встояти в будь-яких випробуваннях", – по-філософськи зазначила артистка у блозі.

Наразі усі в сім'ї здорові, тому вона встигла заспокоїти своїх прихильників, які теж переконані, що такі ситуації трапляються не просто так. На запитання шанувальника, чи робила Санта своїй півторарічній доньці щеплення від кору – жінка не відповіла.

Фото з відпочинку Санти