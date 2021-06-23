О проблемах в семье Санта рассказала в очередной публикации в сети, где ее уже успели поддержать поклонники. Она отметила, что дочь София, сын Даниэль от Джеджулы, а также дети ее мужа Игоря Кучеренко от других отношений и сама Санта на отдыхе заболели.

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Пока я, сложно решившись на поездку, находилась на "ретро" и прорабатывала свои внутренние вещи, дома все посыпалось... София заболела корью, у Дени было подозрение на "ковид", дети Игоря тоже заболели, собаку отвезли в больницу. Даже я заболела, хотя уже давно забыла что это такое. По работе тоже было пару сложных ситуаций. Присыпьте это разными неприятными бытовыми мелочами,

– призналась Санта.

Но женщина убеждена, что когда человек начинает что-то менять в своей жизни, то случаются вот такие "сбои в системе, изменения в поле, когнитивный диссонанс, очищение перед новым разделом". Она убеждена, что так происходит, чтобы человек имел возможность исправить и увидеть то, что раньше был не способен сделать.

"Возможно, это испытание, в котором должны проявиться такие высокие духовные силы, о которых я и не подозревала. В любом случае – это повод для размышлений, самоанализа и принятия, но никак не для отчаяния. Понимание уникального смысла своей жизни вносить настоящую и глубокую радость, что дает силу устоять в любых испытаниях", – философски отметила артистка в блоге.

Сейчас все в семье здоровы, поэтому она успела успокоить своих поклонников, которые тоже убеждены, что такие ситуации случаются не просто так. На вопрос поклонника, делала ли Санта своей полуторагодовалой дочери прививку от кори –женщина не ответила.

Фото с отдыха Санты