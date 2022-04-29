"Поки ми не поряд, переглядаю сімейні відео": Макс Михайлюк ніжно привітав доньку з першим роком

Подружжя Макса Михайлюка та Дарії Хлистун днем раніше святкувало перший день народження їхньої доньки Аріани. Зараз чоловік перебуває у теробороні, тому привітав донечку дистанційно.

У миловидному відео, яке залишив у мережі Макс Михайлюк (ексзірка шоу "Холостяк-10"), він показав, як годує сумішшю або молоком свою крихітку. Він прокоментував її гарний апетит, поки поруч з цього сміялась дружина Даша.

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Спостерігаючи за тим, як ти ростеш протягом цих 12 місяців, я отримав найщасливіші, найцінніші моменти мого життя. Поки ми не поряд, переглядаю наші сімейні відео, та й одним із найулюбленіших ділюся сьогодні з Вами. З днем народження, наша улюблена донечка!

– ніжно написав молодий татусь.

Модель та матуся Хлистун теж залишила в інстаграмі фотографії своєї донечки, яких раніше не було в мережі. На них можна побачити підрослу Аріану, яку ніжно обіймає та цілує як батько, так і мама.

"Моя найкраща дівчинка, я досі не можу повірити, що вже пролетів рік, як ми зустрілися з найбільшим щастям у нашому житті. Я так сильно люблю тебе. Мені хочеться, щоб ти була найщасливішою, світлою та доброю! І я знаю, ти такою і будеш. Нехай у твоєму житті зустрічаються лише добрі люди. Даруй цьому світові своє тепло, ти це вже в такому юному віці вмієш робити. Ми з татом завжди будемо поруч. Максе, ми подарували цьому світу особливу людину", – написала Даша.

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