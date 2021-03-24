Поки мама не бачить: Юрій Горбунов показав розваги маленького сина

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов часто ділиться миловидними кадрами із маленьким сином Іваном. Шоумен цього разу показав фото, де Іван розважається за кермом автомобіля.

Відомий український продюсер та шоумен Юрій Горбунов виховує 4-річного сина Івана від шлюбу з Катею Осадчою. Він часто ділиться з прихильниками фото найріднішого та щоразу зачаровує мережу.

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Фото сина Юрія Горбунова

Телеведучий оприлюднив нове фото Іванка. Він показав, як іноді може розважатися із сином. Цього разу Юрій Горбунов сфотографував хлопчика у своєму автомобілі на водійському сидінні. Він впевнено тримав руки на кермі.

4-річний Іван був одягнений стильно. Він позував у штанах кольору хакі, синій курточці та білих трендових кросівках на масивній підошві. Як і зазвичай, Юрій Горбунов зробив світлину сина зі спини та не показав обличчя.

Варто зазначити, що Іван вже перебуває у свідомому віці та не хоче, щоб мама чи тато оприлюднювали його фото в мережі без згоди. Про те, що слід враховувати рішення сина в таких питаннях, зіркові батьки домовилися ще тоді, коли хлопчик був малий.

З таким водієм татко спокійний (поки мама не бачить),

– з гумором підписав фото Горбунов.



Син Юрія Горбунова та Каті Осадчої / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Прихильників телеведучого замилувало нове фото сина. Вони поділилися враженнями від фото в коментарях: