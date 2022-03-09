Запорізька область є серед тих, які потерпають від російських окупантів. Ірма неодноразово бувала в Запоріжжі, відвідувала визначні місця. Вона звернулася до всіх мешканців того краю, які готуються до зустрічі ворога. Закликала військових нещадно бити окупантів, а всіх жителів міста й області – допомагати захисникам.

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Ірма Вітовська звернулася до Запоріжжя

"Дороге Запоріжжя, дорога Січ, запорізький дух, серце козацтва! Теперішній час повертає ваш дух, всі кістки, всю енергію, любов, звитягу і сміливість тих, хто тут народжував волю і здобував свободу для всієї України. Я дуже рада, що моє життя переплелося з вашим містом. Останнім часом я часто бувала в ньому. Хочу підтримати вас, хлопці й дівчата, жінки та чоловіки. Ви сьогодні маєте можливість довести цим оркам, що таке козацтво. Що його не знищено і не можна знищити. Що навіть приспане воно одного разу прокинеться та знесе все. Ви зможете це зробити. Я люблю вас і серцем з вами, Запоріжжя", – наголосила Ірма.

Також хочу підтримати мирних громадян, дітей, жінок, старших людей. Слухайте ваших сильних чоловіків і жінок, виконуйте все, що вони скажуть. Бережіть один одного, будьте людьми, допомагайте. Тепер ви сестри та брати, всі діти тепер ваші. Ми підтримуємо вас, завжди чекаємо вас у себе,

– сказала Ірма.

Звернення Ірми Вітовської до жителів Запоріжжя: дивіться відео онлайн

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