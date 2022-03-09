Запорожская область среди тех, которые страдают от российских оккупантов. Ирма неоднократно бывала в Запорожье, посещала достопримечательности. Она обратилась ко всем жителям того края, которые готовятся к встрече врага. Призвала военных беспощадно избивать оккупантов, а всех жителей города и области – помогать защитникам.

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Ирма Витовская обратилась в Запорожье

"Дорогое Запорожье, дорогая Сечь, запорожский дух, сердце казачества! Настоящее время возвращает ваш дух, все кости, всю энергию, любовь, доблесть и смелость тех, кто здесь рождал свободу и обретал свободу для всей Украины. Я очень рада, что моя жизнь переплелась с вашим городом. В последнее время я часто бывала в нем. Хочу поддержать вас, ребята, женщины и мужчины. Вы сегодня можете доказать этим оркам, что такое казачество. Что его не уничтожено и нельзя уничтожить. однажды проснется и снесет все. Вы сможете это сделать. Я люблю вас и сердцем с вами, Запорожье", – подчеркнула Ирма.

Также хочу поддержать мирных граждан, детей, женщин, пожилых людей. Слушайте сильных мужчин и женщин, выполняйте все, что они скажут. Берегите друг друга, будьте людьми, помогайте. Теперь вы сестры и братья, все дети теперь ваши. Мы поддерживаем вас, всегда ждем вас у себя,

– сказала Ирма.

Обращение Ирмы Витовской к жителям Запорожья: смотрите видео онлайн