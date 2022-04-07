"Покарав тебе Бог, Андрійку": Бєдняков показав цинічну реакцію росіян на смерть мами в Маріуполі

У середу, 6 квітня, Андрій Бєдняков з "Орла і решки" дізнався, що його мама померла у заблокованому Маріуполі. Особистою трагедією він поділився в інстаграмі. Ведучому співчувала вся Україна, а фани з Росії – зловтішались.

Фоловери Андрія Бєднякова з Росії жорстко відреагували на трагічну смерть його мами. Одна користувачка інстаграму вважає, що цю втрату він заслужив, тоді як інша переконана – війна в Україні й блокада Маріуполя тут ні до чого.

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Цинічна реакція росіян на смерть мами Андрія Бєднякова

"Ну що, Андрійку, покарав тебе Бог" (смайлик з посмішкою);

"Відповідь на перше питання ти виклав. Мама була в комі, тому не виходила на зв'язок, а сестра не хотіла тебе засмучувати. Яка хвороба була в мами? До чого тут Росія?"

Просто відкрив інстаграм. Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки потрібно мати мізків? Дайте мені відповідь,

– емоційно написав Андрій Бєдняков.

Зауважимо, що після цього "вкиду" росіян ведучий закрив коментарі під дописом про смерть мами.

Скриншот з інстаграму Андрія Бєднякова

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