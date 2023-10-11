Зрадники з дуету "Кролики" неочікувано з'явилися на похороні Ніни Матвієнко: фото з Києва

У Києві 11 жовтня прощаються з народною артисткою Ніною Матвієнко. Провести легендарну співачку в останню путь прийшло багато людей. Серед присутніх помітили і зрадників Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка з дуету "Кролики".

Що гумористи роблять в Україні – невідомо. Раніше вони підтримували тези кремлівської пропаганди та знімалися на російському каналі.

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Українці припускали, що учасники дуету "Кролики" виїхали з країни. Але, схоже, артисти-зрадники залишилися у Києві. 11 жовтня Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко неочікувано з'явилися на прощанні з Ніною Матвієнко у столиці України.

Зрадників помітили біля Національної Філармонії України. Гумористи вирішили провести в останню путь народну артистку України.



Данилець та Мойсеєнко з дуету "Кролики" на похороні Матвієнко / Фото "Музвар"

Що відомо про скандальний дует "Кролики"

Після початку повномасштабної війни гумористи продовжили працювати в Росії і жодним чином не висловили свою позицію щодо повномасштабного вторгнення.

До того "Кролики" часто подорожували Росією та підтримували кремлівську ідеологію "братських народів". Загалом за останні 9 років гумористи не раз незаконно відвідували окупований Крим та ходили на пропагандистські канали.

Ще в січні 2016 року українці вимагали позбавити їх звання народних, адже вважали "українофобами". А у 2019 році "Кролики" загриміли в базу "Миротворець".

У 2020 році вони намагалися приїхати в українські міста з концертною програмою "Давайте посміємося", але їхні гастролі скасували.

Хто з відомих осіб прийшов на прощання з Матвієнко

У Києві триває прощання з Ніною Матвієнко. Воно мало закінчитися о 13:00, але його продовжили через велику чергу шанувальників співачки, які хочуть з нею попрощатися. Біля труни Матвієнко стояла її донька Антоніна з донькою, Арсен Мірзоян та колишній чоловік Ніни, художник Петро Гончар.

Також на похорон народної артистки прийшли відомі зірки – Павло Зібров, Монатик, Валентина Ковальська, Олег Скрипка, вокаліст ТНМК "Фоззі". Помітили там і спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.