Похорон легендарного Жана-Поля Бельмондо: щемливе відео з церемонії у Парижі

У Парижі, в церкві Сен-Жермен-де-Пре, проводилось останнє богослужіння над тілом покійного французького актора Жана-Поля Бельмондо. З ним прощались рідні та близькі. Зірка кінематографу помер 6 вересня 2021 року.

10 вересня у Парижі проходила остання, приватна церемонія прощання з відомим французьким актором Жаном-Полем Бельмондо. В останню путь його відправляли найближчі.

Зверніть увагу Франція у жалобі за талантом: відео прощальної церемонії з Жаном-Полем Бельмондо

Відспівування відбувалось в одній з найбільш старовинних церков столиці Франції Сен-Жермен-де-Пре. Як пишуть ЗМІ, Жана-Поля Бельмондо кремують. Напередодні, у Будинку інвалідів, з актором попрощалися близько 1000 шанувальників. На церемонію прибув президент Франції Макрон.

Для того, щоб востаннє побачити Жана-Поля Бельмондо, до храму, де відбувалось прощання, прибули групи прихильників його творчості. На похорон також прибули такі зірки Франції, як комік та актор П'єр Рішар і близький друг Бельмондо – Ален Делон.

До слова, Делон не був присутній на прощанні з Жаном-Полем Бельмондо, яке відбувалось 9 вересня, адже погано себе почував. Обидва актори були не лише колегами, а й приятелювали усе життя.

Після звістки про смерть Жана-Поля Бельмондо, Ален Делон зняв відеоролик на якому сказав: "Я абсолютно пригнічений. Я намагатимусь не піти за ним у найближчих п'ять годин. Однак було б непогано, якби ми пішли разом. Це частина мого життя, адже ми починали разом шістдесят років тому".

Похорон Жана-Поля Бельмондо: дивитись відео онлайн

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Що відомо про смерть Жана-Поля Бельмондо

6 вересня 2021 року легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо пішов з життя. Про це повідомив його адвокат. Зірка помер вдома, у Парижі.

Менш ніж за годину президент Франції Еммануель Макрон відреагував на втрату. Він наголосив, що актор був національним надбанням.

Додамо, першу світову славу Жан-Поль Бельмондо здобув після ролі у фільмі "На останньому подиху". Згодом він став одним з найвизначніших акторів, якого асоціюють з "новою хвилею" французького кінематографа.

Актор зіграв у стрічках культових режисерів: Жан-Люка Годара ("Жінка є жінка"), Луї Маля ("Злодій"), Франсуа Трюффо ("Сирена з "Міссісіпі"). Він мав власну кінокомпанію Cerito.

За життя Жан-Поль Бельмондо здобув немало нагород. Його номінували на BAFTA, у 1989 році отримав премію "Сезар". У 2011 році на Каннському кінофестивалі був відзначений Почесною Золотою пальмовою гілкою, а у 2016 році отримав премію "Золотий лев".