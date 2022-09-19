На прощанні з прабабусею: принцеса Шарлотта вперше постала в капелюшку та з брошкою

Кейт Міддлтон і принц Вільям на похорон Єлизавети II взяли з собою дітей - Джорджа і Шарлотту. Маленька принцеса вперше одягнула капелюшок на такий захід.

Раніше було невідомо, чи принц і принцеса Уельські наважаться взяти з собою на похорон Єлизавети II дітей. Вони й справді залишили вдома наймолодшого Луї, але принц Джордж і принцеса Шарлотта були присутні на церемонії.

До слова Без бешкетника Луї: Кейт Міддлтон з дітьми на похороні Єлизавети ІІ – фото

Принцеса Шарлотта на прощанні з королевою

Дівчинка прибула до Вестмінстерського абатства разом з мамою. Вся сім'я принца й принцеси Уельських возз'єдналися на службі, де сиділи у першому ряді.

Принцеса Шарлотта одягнула чорну сукенку з пишною спідницею та пальто. Вона також вперше за весь час постала в капелюшку з бантом. ЗМІ пишуть, що це дорослий та зворушливий жест на честь Єлизавети ІІ.

Образ Шарлотти доповнила невелика брошка у формі підкови. Можливо, це теж відсилання до прабабусі, зокрема, її любов до коней.



Принцеса Шарлотта в авто / Фото Sky News

Як принцеса Шарлотта реагувала на втрату прабабусі

Як розповідала публіці принцеса Уельська, принц Джордж "розуміє втрату", тоді як принцеса Шарлотта і принц Луї усвідомили це меншою мірою.

Принцеса Шарлотта зі старшим братом була присутньою на поминках за прадідом принцом Філіпом. Тому батьки вирішили, що вони зможуть витримати церемонію.

"Як батьки, вони, звичайно, довго думали про те, чи мають їхні діти супроводжувати їх. Звичайно, Луї ще надто маленький, але Джордж і Шарлотта впораються".

, щоб заспокоїти дівчинку, матуся Кейт Міддлтон завжди була біля донечки та інколи торкалась її плеча. Однак принцеса Шарлотта та її брат принц Джордж проявили стриманість й чемність упродовж служби та усіх церемоній.