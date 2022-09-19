З сумом і сльозами: королівська сім'я проводить Єлизавету II в останню путь

19 вересня увесь світ прощається з королевою Єлизаветою II. На похорон приїхали рідні Її Величності та іноземні гості. Далі дізнайтеся, хто з членів британської монаршої родини провів Єлизавету II в останню путь.

Від ранку гості почали з'їжджатися до Вестмінстерського абатства, щоб віддати шану покійній королеві. Єлизавета II віддала правлінню 70 років свого життя. Тепер увесь світ в скорботі за легендарною королевою. Незважаючи на деякі непорозуміння та сварки, всі члени монаршої родини зібралися разом, щоб востаннє подякувати Єлизаветі II за все, що вона зробила для сім'ї та монархії.

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Королівська сім'я на похороні Єлизавети II

Спочатку Чарльз III з синами – Вільямом і Гаррі прибули до Вестмінстер-холу, звідки труну з королевою везли до абатства.



Король з синами прямує до Вестмінстер-холу / Фото Sky News



Король Чарльз III та принц Вільям прямують до Весмінстер-холу / Фото Sky News

Згодом король Чарльз III приєднався до дружини у Вестмінстерському абатстві.



Чарльз III та королева-консорт Камілла на похороні / Фото Sky News

Королева-консорт Камілла прибула туди разом з Кейт Міддлтон та її дітьми – принцом Джорджем і прицесою Шарлоттою.

Королева-консорт Камілла на похороні / Фото Sky News

Кейт Міддлтон з дітьми на похороні / Фото Sky News

На прощання з Її Величністю приїхали ще троє її дітей:

принцеса Анна з чоловіком Тімоті Лоуренсом;

принц Ендрю;

принц Едвард з дружиною – графинею Вассекською Софі.

Вони приєдналися до похоронної процесії від Вестмінстерської зали, а потім зайняли місця на службі в абатстві.

Діти Єлизавети II на похороні / Фото Sky News



Королівська сім'я перед труною Єлизавети II / Фото Sky News

Також до церемонії прощання з Її Величністю приєдналися батьки Кейт Міддлтон – Керол і Майкл.

Батьки Кейт Міддлтон на похороні / Фото Sky News

Навпроти проходу свої місця зайняли й інші онуки королеви – Пітер Філліпс, Зара і Майк Тіндолл. На службу приїхали принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками.

Онуки Єлизавети II на похороні / Скриншот з відео

За королем і королевою-консорт сиділи принц Гаррі та Меган Маркл. Меган прибула до абатства сама, оскільки її чоловік був серед похоронної процесії, яка йшла за труною королеви.

Меган Маркл на похороні / Фото Sky News