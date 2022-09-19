Похорон Єлизавети II: іноземні гості почали прибувати до Вестмінстерського абатства

19 вересня у Лондоні відбудеться похорон королеви Єлизавети II. Місто зустріне понад 500 іноземних гостей, які приїдуть, щоб віддати шану Її Величності. Вранці Вестмінстерське абатство відкрило двері. Поважні особи почали прибувати до церкви.

19 вересня відбудеться одна з найважливіших подій цього століття. У Великій Британії попрощаються з королевою Єлизаветою II, яка правила 70 років. Особисто провести Її Величність в останню путь приїдуть представники майже всіх країн світу.

Важливо Крім Байденів та Зеленської: хто ще буде на похороні Єлизавети II

На похорон Єлизавети II почали збиратися іноземні гості

Поважні особи та політики прибувають до церкви. Одним з перших іноземців, які приїхали на похорон королеви, став Надхім Захаві – канцлер герцогства Ланкастер.

Медсестра Ненсі О'Ніл, яку відзначили за боротьбу з пандемією коронавірусу, прибула до Вестмінстерського абатства одразу після 8 ранку. Разом з нею приїхав Пранав Бханот із Чігвелла в Ессексі, який також допомагав під час пандемії.

Попрощатися з королевою також приїхали племінниця принцеси Діани – Кітті Спенсер та батьки Кейт Міддлон – Керол і Майкл.

Син королеви-консорт Камілли – Том Паркер Боулз разом з членами своєї родини вже зайняли свої місця у Вестмінстерському абатстві.

Все більше іноземних гостей прибуватимуть до Вестмінстера найближчим часом. Похоронна служба має розпочатися об 11:00 за лондонським часом (о 13:00 за київським).



Похорон Єлизавети II: гості збираються у Вестмінстері / Фото Sky News