Летиція – в сукні-олівець, Ранія – в береті: королівські персони на похороні Єлизавети ІІ – фото

На державний похорон Єлизавети ІІ 19 вересня прибули королівські сім'ї всього світу. На одній з головних історичних подій ХХІ століття були присутні іспанські, шведські, голландські, датські монархи.

У Вестмінстерському абатстві з'явилися королі та королеви з усього світу, аби віддати шану Її Величності, передає 24 канал. Це король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією, король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія, король Бельгії Філіп І з королевою Матильдою. Фото деяких королівських персон на похороні Єлизавети ІІ дивіться нижче.

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Королівські персони на похороні Єлизавети ІІ

Король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією

Королева Летиція підібрала витончену сукню-олівець і додала до свого траурного вбрання чорний капелюшок з вуаллю. Її образ доповнили чорні туфлі на підборах і срібні аксесуари – діамантові сережки у вигляді листя. Дружина Філіпа VI зробила фірмовий "димчастий" макіяж з коричневими тінями, рожевими рум'янами та нюдовою помадою. Волосся вона вклала в об'ємні локони.

З Летицією та Філіпом VI на службу також прибули королева Іспанії Софія з чоловіком королем Хуаном Карлосом І.

Король Іспанії Філіп VI з королевою Летицією на похороні Єлизавети ІІ / Фото PA

Князь Монако Альбер II і його дружина Шарлін

44-річна княгиня Шарлін підібрала максимально закриту чорну сукню-футляр довжини міді, доповнила її капелюшком з вуаллю, лакованими туфлями-човниками та крихітним клатчем.

Княгиня Шарлін і князь Монако Альбер ІІ / Фото Daily Mail

Король Йорданії Абдалла II з королевою Ранією аль-Абдалла

Відповідно до протоколу, Ранія обрала елегантну чорну сукню-пальто вільного крою, дизайн якої нагадував вбрання Кейт Міддлтон. Один з комірів прикрашений воланами. Крім того, королева Йорданії одягла чорний берет з ледь помітним бантом і вуаллю. Поряд з нею у Вестмінстерському абатстві був чоловік Абдула ІІ.

Король Йорданії Абдалла II з дружиною Ранією аль-Абдалла / Фото з інстаграму королеви

Король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною Максимою

Королева Максима з'явилася на похороні в сукні-пальті з поясом і капелюшку з вуаллю. З аксесуарів вона підібрала брошку з перлами та діамантами і сережки-ґудзики. У макіяжі зробила акцент на червоних губах. На історичній події до неї приєднався чоловік, король Віллем-Олександр.

Королева Нідерландів Максима на похороні Єлизавети ІІ / Фото Hello