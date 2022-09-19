В Вестминстерском аббатстве появились короли и королевы со всего мира, чтобы воздать честь Ее Величеству, передает 24 канал. Это король Испании Филипп VI с супругой Летицией, король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, король Бельгии Филипп I с королевой Матильдой. Фото некоторых королевских персон на похоронах Елизаветы II смотрите ниже.

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Королевские персоны на похоронах Елизаветы II

Король Испании Филипп VI с супругой Летицией

Королева Летиция подобрала изящное платье-карандаш и добавила к своей траурной одежде черную шляпку с вуалью. Ее образ дополнили черные туфли на каблуке и серебряные аксессуары – бриллиантовые серьги в виде листьев. Жена Филиппа VI сделала фирменный "дымчатый" макияж с коричневыми тенями, розовыми румянами и нюдовой помадой. Волосы она уложила в объемные локоны.

С Летицией и Филиппом VI на службу также прибыли королева Испании София с мужем королем Хуаном Карлосом I.

Король Испании Филипп VI с королевой Летицией на похоронах Елизаветы II / Фото PA

Князь Монако Альбер II и его супруга Шарлин

44-летняя княгиня Шарлин подобрала максимально закрытое черное платье-футляр длины миди, дополнила его шляпкой с вуалью, лакированными туфлями-лодочками и крошечным клатчем.

Княгиня Шарлин и князь Монако Альбер II / Фото Daily Mail

Король Иордании Абдалла II с королевой Ранией аль-Абдалла

Согласно протоколу, Рания выбрала элегантное черное платье-пальто свободного кроя, дизайн которого напоминал наряд Кейт Миддлтон. Один из воротников украшен воланами. Кроме того, королева Иордании надела черный берет с едва заметным бантом и вуалью. Рядом с ней в Вестминстерском аббатстве был муж Абдулла II.

Король Иордании Абдалла II с женой Ранией аль-Абдалла / Фото из инстаграма королевы

Король Нидерландов Виллем-Александр с женой Максимой

Королева Максима появилась на похоронах в платье-пальто с поясом и шляпке с вуалью. Из аксессуаров она подобрала брошь с жемчугом, бриллиантами и серьги-пуговицы. В макияже сделала акцент на красных губах. На историческом событии к ней присоединился муж, король Виллем-Александр.

Королева Нидерландов Максима на похоронах Елизаветы II / Фото Hello