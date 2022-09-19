Похорон Єлизавети II: як усе відбувається – фото, відео з історичного прощання

Британська королева Єлизавета II відправляється на упокій 19 вересня у "серці" Лондона. На похороні зібрались тисячі підданих, зокрема багато очільників інших держав та членів королівських сімей Європи. Усе, що варто побачити – дивіться нижче.

Історична подія відбудеться в Лондоні Великої Британії у Віндзорському замку. Лише торік королівська сім'я ховала чоловіка Її Величності – принца Філіпа, як сьогодні монархія зібралася, або провести в останній шлях королеву, яка правила країнами Співдружності Націй 70 років.

До слова Похорон Єлизавети II: онлайн-трансляція, за якою спостерігає весь світ

Похорон розпочався об 11:00 за місцевим часом у Вестмінстерському абатстві. Труну з тілом королеви опустять у Королівський склеп, а згодом поховають у сімейній меморіальній каплиці короля Георга VI Віндзорського замку. Там зараз спочивають король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет. Згодом туди мають перепоховати тіло принца Філіпа, який був похований у Королівському склепі каплиці Святого Георгія. Рішення перепоховання було прийнято особисто Єлизаветою II за її життя.

Похорон Єлизавети II – фото і відео

На похорон Її Величності зібралися тисячі людей навколо Віндзорського замку, аби вшанувати її пам’ять та слідкувати за трансляцією онлайн, який веде канал BBC. На території самого замку перебувають рідні королі та спадкоємці, а також високопоставлені політики Великої Британії, іноземні гості з інших країн, члени королівських сімей в Європі та знаменитості.

До Вестмінстер-холу прибули король Чарльз III із синами – принцами Вільямом і Гаррі. Вони разом з іншими дітьми Єлизавети II – принцесою Анною, принцом Ендрю та прицном Едвардом приєдналися до похоронного процесу від Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства .

Члени королівської сім'ї у похоронному процесі / Фото Sky News, скриншоти з відео

Цю процес розпочав державний лафет з труною королеви. Труна була задрапірована Королівським штандартом, на ній була Імператорська державна корона та вінок з квітів і рослин із садів Букінгемського палацу, Кларенс-гауза та Хайгроув-хауса.

Вінок та корона на труні Єлизавети II / Скриншот з відео

Цю карету також раніше використовували для похорону короля Едуарда VII, короля Георга V, короля Георга VI, Вінстона Черчілля та лорда Маунтбеттена.

Після прибуття труни королеви до Західних воріт Вестмінстерського абатства її підняли з державного лафету та понесли в середині для державної похоронної служби, яка почалася об 11:00 за лондонським часом (о 13:00 за київським).

Всередину Вестмінстерського абатства труну королеви несли гвардійські гренадери. Під час цього хору співав рядки з Об'явлення 14:1. Їх поклали на музику, написану Вільямом Крофтом, яку використовували на кожному державному похороні з початку XVIII століття.

Коли труну вносили в Вестмінстерське абатство, Кейт Міддлтон стояла біля входу разом з дітьми та Меган Маркл.

Кейт Міддлтон з дітьми та Меган Маркл / Фото Sky News

Вінок, який прикрашає труну королеви, зробили з квітів, про які просив король Чарльз III. Він також залишив особисте послання для матері.



Вінок на труні Єлизавети II / Фото Sky News



Вінок на труні Єлизавети II / Фото Sky News

На похоронній службі виступила прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.



Ліз Трасс виступила в абатстві / Фото Sky News

Королівська сім'я сиділа перед труною Єлизавети II. На обличчях рідних Її Величності був сум.

Монарша сім'я перед труною королеви / Фото Sky News

Архієпископ Кентерберійський виступив з проповіддю, в якій пригадав, як королева у свій 21-й день народження пообіцяла присвятити своє життя служінню Сполученому Королівству та Співдружності. Він сказав: "Небагато лідерів отримують вилив любові, який ми бачили в житті королеви Єлизавети II".

виступив з проповіддю, в якій пригадав, як королева у свій 21-й день народження пообіцяла присвятити своє життя служінню Сполученому Королівству та Співдружності. Він сказав: "Небагато лідерів отримують вилив любові, який ми бачили в житті королеви Єлизавети II". Після цього хор виконав гімн і розпочалося читання молитв за королеву.

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