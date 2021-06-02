Поголиться налисо: Наталія Могилевська уклала парі

Популярна українська співачка Наталія Могилевська посперечалась з відомою тренеркою Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми. Якщо зірці не вдасться досягти мети, вона поголиться налисо.

Успішна українська виконавиця Наталія Могилевська зважилась на авантюру. Про це розповіла відома фітнес-тренерка Аніта Луценко у своєму інстаграмі.

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Наталія Могилевська поголиться налисо?

Знаменитість вирішила вдосконалити свою фігуру. Вона поставила перед собою мету – до 26 червня схуднути на 4 кілограми. Співачка доєдналась до челенджу, який влаштувала Аніта Луценко.

Та якщо Наталія Могилевська не впорається із завданням – то поголиться налисо. "Як думаєте, чи впорається?" – написала спортсменка.

Наталія Могилевська вже покепкувала на тему свого схуднення. Вона опублікувала кумедне фото, де постала з лисиною. Знімок, ймовірно, змінений у фотошопі, викликав бурхливу реакцію фанів.

Зазначимо, на схожу авантюру раніше погодилась Jerry Heil. Вона оголосила, що поголиться налисо, якщо швидко не схудне на 3 кілограми. Згодом блогерка нібито стримала слово, поставши зі штучною лисиною, з якою ходила певний час. Та насправді це був соціальний експеримент.