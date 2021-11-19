Подвійна прем'єра: гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував промовистий кліп та альбом "Вільні люди"

Український гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ потішив шанувальників одразу двома прем'єрами. Музиканти випустили альбом "Вільні люди" та промовистий кліп на однойменну пісню.

19 листопада 2021 року вийшла подвійна прем'єра від рок-гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. До Дня Гідності та Свободи популярна група презентувала свій шостий студійний альбом "Вільні люди". На його підтримку відбудеться тур Україною, що охопить 100 міст і завершиться на НСК "Олімпійський".

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Альбом "Вільні люди" від гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Платівка складається з семи різних за настроєм композицій. Частина з них вже отримала широку популярність, престижні відзнаки у шоу-індустрії країни та стали саундтреками кінострічок.

Пісні "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" та "ЛітоКамон" були представлені раніше як сингли з відеороботами. Також в альбомі є абсолютно нові пісні та бонус-композиції. Наприклад, це пісня "Героям" білоруською мовою від БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян.

Звучання нового альбому стало більш атмосферним та різноплановим: тут можна помітити і рок, і балади, і електронні танцювальні ритми, а також різнопланову вокальну подачу Сергія Танчинця, яка захоплює ліричним виконанням і мелодійним речитативом. Новий альбом звучить поза межами конкретного музичного жанру, але наслідує впізнаване звучання гурту.

Кліп "Вільні люди"

Особливої уваги заслуговує титульна пісня, що й дала назву альбому – “Вільні люди”. На думку музикантів, це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей. Вільні люди – не тільки про народ, що живе на незалежній території, а й про індивідів, що мають внутрішню свободу і знають, як бути собою. Кожен слухач знайде в цій пісні щось про себе.

Відеоробота на пісню "Вільні люди" розповідає про 31 рік незалежності – 31 гордість нації. За сюжетом, музиканти БЕZ ОБМЕЖЕНЬ виконують пісню, а позаду – величезний екран. На екрані відео та фотохроніки видатних людей та подій України. Серед них – Андрій Шевченко, Валерій Лобановський, Кузьма "Скрябін", Святослав Вакарчук, Ліна Костенко, Сергій Бубка, Георгій Гонгадзе, Небесна Сотня, Ан-225 "Мрія" – і це далеко не повний перелік.

Ідею згенерували ми утрьох: я, мій партнер та генеральний продюсер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Олег Ходачук, а також наш друг – режисер Влад Разіховський, з яким ми вже багато працювали раніше. Відеоробота лаконічна, але водночас глибока за емоціями та змістом,

– поділився лідер гурту Сергій Танчинець.

Як проходили зйомки кліпу / Фото пресслужби

"Ми виписали імена, події, факти, які ми хотіли бачити у цьому відео. Тих, хто надихав, на нашу думку, мільйони людей своїми вчинками. Події, що згуртували навколо себе і стали ключовими в історії нашої держави. Зібрали тих, хто проявив свою силу волі, щоб зробити Україну кращою, хто прославляв та прославляє її на світовій арені. Не буду приховувати, було складно обмежитися і скласти перелік з 31, бо Україна сильна та багата на яскравих, талановитих та героїчних людей", – додав вокаліст.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди": дивіться відео онлайн

, тур Україною у підтримку альбому "Вільні люди" охопить сто міст та містечок, а починається він з січня 2022 року. Тур завершиться концертом на "НСК Олімпійський", який відбудеться 24 серпня 2022 року – у День Незалежності України. Шанувальників БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, окрім нового альбому, чекає розширена музична програма, найкраще технічне обладнання сцени та оновлене візуальне шоу. Незмінними будуть на концертах лише свобода емоцій і знайома щирість почуттів, романтичний та драйвовий рок.