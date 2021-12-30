Подругу Джеффрі Епштайна визнали винною у секс-торгівлі: невже син Єлизавети ІІ наступний

Днями суд присяжних США виніс рішення Гіслейн Максвелл, яку підозрювали в секс-торгівлі. 60-річну світську левицю визнали винною у п'яти злочинах. Схоже, на принца Ендрю, який фігурує у справі, чекає новий скандал.

Жінка була подругою сексуального злочинця Джеффрі Епштайна, який вчинив самогубство у серпні 2019 року. Після років судової тяганини суд Нью-Йорка визнав Гіслейн Максвелл винною у секс-торгівлі неповнолітніми.

Читайте також "Зробити це Різдво особливим": що Кейт Міддлтон отримала на Різдво від принца Вільяма

Гіслейн Максвелл визнали винною у секс-торгівлі

У середу, 29 грудня, присяжні назвали британську світську левицю винною у п'ятьох з шести тяжних злочинів. Вона вербувала, спокушала та доставляла дівчат Епштайну, а відтак брала участь у сексуальній експлуатації неповнолітніх.

У період з 1994 по 2004 роки Максвелл відрядила товаришу чотирьох дівчат-підлітків, яких він схиляв до статевих актів. Тепер їй загрожує до 65 років позбавлення волі.

До чого тут син Єлизавети ІІ – принц Ендрю

Гіслейн Максвелл заарештували ще в липні 2020 року. Зараз вона перебуває за ґратами в Брукліні. Жінка заперечувала будь-які звинувачення на свою адресу.

Середній син Її Величності є фігурантом секс-скандалу з Джеффрі Епштайном. Раніше чоловіки були гарними друзями, а одну з жертв фінансиста – Вірджинію Джуффре – нібито змусили до близькості з принцом Ендрю.