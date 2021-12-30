Подругу Джеффрі Епштайна визнали винною у секс-торгівлі: невже син Єлизавети ІІ наступний
Джерело:People
Днями суд присяжних США виніс рішення Гіслейн Максвелл, яку підозрювали в секс-торгівлі. 60-річну світську левицю визнали винною у п'яти злочинах. Схоже, на принца Ендрю, який фігурує у справі, чекає новий скандал.
Жінка була подругою сексуального злочинця Джеффрі Епштайна, який вчинив самогубство у серпні 2019 року. Після років судової тяганини суд Нью-Йорка визнав Гіслейн Максвелл винною у секс-торгівлі неповнолітніми.
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Гіслейн Максвелл визнали винною у секс-торгівлі
У середу, 29 грудня, присяжні назвали британську світську левицю винною у п'ятьох з шести тяжних злочинів. Вона вербувала, спокушала та доставляла дівчат Епштайну, а відтак брала участь у сексуальній експлуатації неповнолітніх.
У період з 1994 по 2004 роки Максвелл відрядила товаришу чотирьох дівчат-підлітків, яких він схиляв до статевих актів. Тепер їй загрожує до 65 років позбавлення волі.Нагадаємо, Гіслейн Максвелл заарештували ще в липні 2020 року. Зараз вона перебуває за ґратами в Брукліні. Жінка заперечувала будь-які звинувачення на свою адресу.
До чого тут син Єлизавети ІІ – принц Ендрю
Середній син Її Величності є фігурантом секс-скандалу з Джеффрі Епштайном. Раніше чоловіки були гарними друзями, а одну з жертв фінансиста – Вірджинію Джуффре – нібито змусили до близькості з принцом Ендрю.
- Через насилля 20-річною давнини жінка навіть подала до суду на сина королеви Єлизавети ІІ. Він нібито тричі знущався з неї, коли їй не було 18 років.
- Однак адвокати королівської родини швидко зам'яли розслідування. Лондонська поліція заявила, що в цій справі належить розбиратися владі США.