З Балі в Офіс Президента: чим у час війни займаються блогери, які були на зустрічі з Подоляком

Днями в мережі розгорівся скандал через те, що блогерка Ксюша Манекен отримала відзнаку від ГУР МО. Під критику потрапили й інші українські блогери, які були на зустрічі з Михайлом Подоляком. Однак, як стверджують інфлюенсери та сам Подоляк, на цій зустрічі не видавали жодних нагород, про таке навіть не думали.

24 Канал спробував проаналізувати, як працюють блогери під час війни, який контент публікують, як допомагають армії й чи допомагають взагалі. Про тих, хто був на зустрічі в Офісі Президента – читайте далі.

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Саша Бо

1,8 мільйона

Інфлюенсерка родом з Івано-Франківська. На початку повномасштабного вторгнення Саша разом з дітьми виїхала за кордон, однак зовсім скоро повернулася додому та продовжила блогерську діяльність.

На особистій сторінці в інстаграмі Саша Бо публікує переважно лише особистий і рекламний контент, fashion та beauty контент. Зокрема, нещодавно вона з дітьми побувала на Балі, звідки поширила чимало фото та відео. На більшості кадрів блогерка зображена у відвертих купальниках.

Що публікує під час війни Саша Бо / Скриншоти інстаграм-сторінки блогерки

А в інстаграм-сторіс дівчина часто публікує інформацію про збори коштів для наших захисників. Сама ж проводить благодійні розпродажі одягу та аксесуарів. Вони проходять у салоні краси Саші, який розташований в Івано-Франківську. Всі зібрані кошти блогерка перераховує на потреби ЗСУ. На кожному з таких розпродажів вдається зібрати по кілька десятків тисяч гривень. За рік повномасштабної війни лише на розпродажах блогерці вдалося зібрати кілька сотень тисяч, а також вона постійно перераховує на різноманітні потреби ЗСУ кошти з власних рахунків.

Платон Тарнавський

34 тисячі

Разом з Сашею на зустрічі з Михайлом Подоляком був її чоловік Платон Тарнавський. Вони одружилися у вересні 2022 року, зараз мають спільний бізнес – Платон працює стоматологом у клініці естетики тіла stories.aesthetic.clinic, яку відкрив разом з коханою.

Наразі невідомо, чому Платон також був запрошений в Офіс Президента, оскільки він не позиціонує себе як блогер, не є лідером думок. Чоловік не є активний в інстаграмі, не говорить там про війну. На його особистій сторінці є лише 9 дописів, що стосуються роботи.



Що публікує під час війни Платон Тарнавський / Скриншот інстаграм-сторінки стоматолога