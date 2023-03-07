З Балі в Офіс Президента: чим у час війни займаються блогери, які були на зустрічі з Подоляком
Днями в мережі розгорівся скандал через те, що блогерка Ксюша Манекен отримала відзнаку від ГУР МО. Під критику потрапили й інші українські блогери, які були на зустрічі з Михайлом Подоляком. Однак, як стверджують інфлюенсери та сам Подоляк, на цій зустрічі не видавали жодних нагород, про таке навіть не думали.
24 Канал спробував проаналізувати, як працюють блогери під час війни, який контент публікують, як допомагають армії й чи допомагають взагалі. Про тих, хто був на зустрічі в Офісі Президента – читайте далі.
До теми Скандальні заяви про Крим та несподівана нагорода від ГУР: все, що відомо про блогерку Волощук
Саша БоКількість підписників: 1,8 мільйона
Інфлюенсерка родом з Івано-Франківська. На початку повномасштабного вторгнення Саша разом з дітьми виїхала за кордон, однак зовсім скоро повернулася додому та продовжила блогерську діяльність.
На особистій сторінці в інстаграмі Саша Бо публікує переважно лише особистий і рекламний контент, fashion та beauty контент. Зокрема, нещодавно вона з дітьми побувала на Балі, звідки поширила чимало фото та відео. На більшості кадрів блогерка зображена у відвертих купальниках.
Що публікує під час війни Саша Бо / Скриншоти інстаграм-сторінки блогерки
А в інстаграм-сторіс дівчина часто публікує інформацію про збори коштів для наших захисників. Сама ж проводить благодійні розпродажі одягу та аксесуарів. Вони проходять у салоні краси Саші, який розташований в Івано-Франківську. Всі зібрані кошти блогерка перераховує на потреби ЗСУ. На кожному з таких розпродажів вдається зібрати по кілька десятків тисяч гривень. За рік повномасштабної війни лише на розпродажах блогерці вдалося зібрати кілька сотень тисяч, а також вона постійно перераховує на різноманітні потреби ЗСУ кошти з власних рахунків.
Платон ТарнавськийКількість підписників: 34 тисячі
Разом з Сашею на зустрічі з Михайлом Подоляком був її чоловік Платон Тарнавський. Вони одружилися у вересні 2022 року, зараз мають спільний бізнес – Платон працює стоматологом у клініці естетики тіла stories.aesthetic.clinic, яку відкрив разом з коханою.
Наразі невідомо, чому Платон також був запрошений в Офіс Президента, оскільки він не позиціонує себе як блогер, не є лідером думок. Чоловік не є активний в інстаграмі, не говорить там про війну. На його особистій сторінці є лише 9 дописів, що стосуються роботи.
Що публікує під час війни Платон Тарнавський / Скриншот інстаграм-сторінки стоматолога
Нікіта ДобринінКількість підписників: 1,2 мільйона
Блогер і ведучий Нікіта Добринін у перші дні повномасштабного вторгнення розповідав, що записався до лав тероборони. Однак згодом повернувся до роботи на телебаченні та блогерської діяльності, поширює в інстаграмі фото з сім'єю та особисті кадри. Однак не бере багато рекламних співпраць.
За час війни на сторінці Нікіти та в сторіс з'являлося чимало контенту про війну в Україні, збори коштів для наших захисників. Добринін долучається до благодійних подій (до прикладу, футбольних матчів), разом з Дашею Квітковою перераховував величезні суми у фонди Маші Єфросиніної та Сергія Притули, постійно наголошує на важливості донатів тощо.
Що публікує під час війни Нікіта Добринін / Скриншоти інстаграм-сторінки блогера
Настя ЄлісєєваКількість підписників: 227 тисяч
На акаунті цієї блогерки переважає розважальний контент. Інфлюенсерка покращує настрій аудиторії, публікуючи гумористичні ролики, серед яких інколи є дописи про війну в Україні.
В інстаграм-сторіс вона публікує реакції на події, що відбуваються в Україні, однак не можна сказати, що є активною в інформаційній війні.
Що публікує під час війни Настя Єлісєєва / Скриншоти інстаграм-сторінки блогерки
Таня ПарфільєваКількість підписників: 1,6 мільйона
Інфлюенсерка під час війни подорожує, відвідує різноманітні заходи, ресторани тощо. На її акаунті щодня є рекламні колаборації, fashion та beauty контент. Парфільєва повернулася до звичного блогерського життя, лише в інстаграм-сторіс поміж реклами згадує про війну в Україні.
Блогерка наголошує на важливості донатів, розповідає про збори коштів для захисників. Однак у її стрічці все-таки переважає рекламний та особистий контент.
Що публікує під час війни Таня Парфільєва / Скриншоти інстаграм-сторінки блогерки
Іван КриштальКількість підписників: 474 тисячі
На зустрічі з Михайлом Подоляком був і чоловік Тані Парфільєвої – Іван Кришталь. За цей рік на сторінці в підприємця було лише кілька дописів: про початок війни, фото з дружиною, рекламні ролики. В інстаграм-сторіс Іван теж не активний.
Що публікує під час війни Іван Кришталь / Скриншот інстаграм-сторінки блогера
Олександр ЗаліскоКількість підписників: 1 мільйон
Блогер з Чернівців під час війни значну увагу приділяє волонтерській діяльності та допомозі військовим, які захищають нашу країну. За рік повномасштабної війни Олександр неодноразово був у прифронтових містах, особисто відвозив допомогу військовим і цивільним, які перебувають там.
У свій день народження Заліско організував благодійний аукціон, де вдалося зібрати майже 700 тисяч гривень на закупівлю дронів. Олександр постійно звітує перед підписниками, розповідає на що і для кого витратив зібрані кошти.
Помітно, що у його стрічці менше розважального контенту, який був до повномасштабного вторгнення, менше реклами.
Що публікує під час війни Олександр Заліско / Скриншоти інстаграм-сторінки блогера
ЛесикКількість підписників: 677 тисяч
Разом з Заліском часто волонтерить його друг – Лесик. Чернівецький блогер є дуже активним в мережі, постійно тішить фоловерів здебільшого розважальним контентом.
Під час війни на сторінці Лесика можна побачити багато фото з дружиною та дітьми, кадри з поїздок на Схід, а також рекламу. В інстаграм-сторіс, яких за день публікує кілька десятків, також є реклама, сімейні відео, гумор, які були притаманні Лесику ще до початку великої війни.
Що публікує під час війни Лесик / Скриншоти інстаграм-сторінки блогера
Ксюша МанекенКількість підписників: 418 тисяч
У профілі Ксюші Манекен – здебільшого відверті та еротичні фотографії. На своїй сторінці вона пише дописи тільки російською мовою – ця її позиція також не сподобалась багатьом українцям. Дівчина відмовлялась переходити на українську, бо вважає, що мова не важлива.
Дівчина відреагувала на розстріл українського полоненого за слова "Слава Україні", однак одразу після цього продовжила публікувати рекламні ролики російською мовою. Схоже, що навіть така ситуація не змусила Манекен відмовилися від мови окупантів.
Що публікує під час війни Ксюша Манекен / Скриншоти інстаграм-сторінки блогерки
Євген ТаллерКількість підписників: 219 тисяч
На сторінці підприємця та блогера Євгена Таллера можна побачити багато рекламних колаборацій. Блогер активно співпрацює з брендами, але рідко говорить про війну в Україні. Таллер є у списку Forbes "30 до 30", на нього рівняються підписники, однак замість закликів донатити, ведення інформаційної війни, він обирає заробіток, розважальний контент.
Що публікує під час війни Євген Таллер / Скриншоти інстаграм-сторінки блогера
Анна ПритулаКількість підписників: 950 тисяч
На інстаграм-сторінці львівської блогерки переважає fashion та beauty контент. Анна подорожує, відвідує різні заклади, займається собою, рекламує різноманітні послуги для дівчат. У її стрічці немає патріотичних дописів про війну, закликів до донатів. Лише в сторіс інколи можна побачити їх серед рекламних інтеграцій. Контент Притули до та після повномасштабного вторгнення майже не змінився.
Що публікує під час війни Анна Притула / Скриншоти інстаграм-сторінки блогерки
SLAVSKYIКількість підписників: 220 тисяч
На зустріч з Подоляком разом з Притулою приїжджав її наречений SLAVSKYI. За цей рік на сторінці блогера було кілька дописів про поїздки у прифронтові міста, волонтерську діяльність. Поміж блогерством і заробітком SLAVSKYI долучається до благодійних подій, допомагає у зборах коштів для військових і цивільних на Сході України.
Що публікує під час війни SLAVSKYI / Скриншоти інстаграм-сторінки блогера
Зазначимо, що це лише ті блогери, які були присутні на офлайн-зустрічі з Подоляком в Києві. Інші інфлюенсери приєдналися з допомогою відеозв'язку.
Наразі можна зробити висновок, що українські блогери згадують про війну, збори, донати лише поміж численної реклами, особистого та розважального контенту. В Україні є багато блогерів-мільйонників, які є прикладом для своєї аудиторії підписників. Для багатьох це справді лідери думок, які можуть бути набагато ефективнішими в інформаційній війні. Так, потрібно продовжувати жити, але не можна забувати про тих, завдяки кому ми можемо це робити.
Є ті, хто зазначають, що не показують всю волонтерську діяльність, допомогу, однак потім обурюються через негативні коментарі. До прикладу, як це сталося через нагороду від ГУР, яку отримала Ксюша Манекен. Дівчина свідомо продовжує розмовляти російською, публікує еротичні фото, не могла визначитися, чий Крим, та обурюється через хейтерські коментарі.Зверніть увагу! 24 Канал звернувся за коментарями до всіх блогерів, про яких згадував вище. Ми попросили інфлюенсерів висловити свою думку щодо ситуації, яка склалася з Ксюшею Манекен, звернутися до людей, яких обурила зустріч з Михайлом Подоляком, а також оцінити свій вклад у перемогу України. Наразі жоден з блогерів не дав відповіді, хоча деякі з них переглянули наші повідомлення.