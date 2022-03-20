Подібні символи та ідеологія: Слава Дьомін показав разючу схожість Росії і нацистської Німеччини

Український телеведучий Слава Дьомін показав відео, де наочно продемонстровано, як очільник Кремля використовує схожі "прийоми", як це було у Другій світовій війні в Німеччині. Користувачі мережі жартують, що навіть з інтернетом росіяни однаково ведуться на слова Путіна.

Особливо показовим став нещодавній "концерт" з нагоди 8 річниці окупації Криму Росією. Подія пройшла на "Лужніках" в Москві, де зібрались десятки тисяч росіян, хоча у мережі вже почали сумніватись з приводу "справжності" заходу.

До слова На концерті Путіна помітили тих самих дівчат, що й минулого року: деталі

Проте там показали, як чимало молоді з георгіївськими стрічками у формі літери "Z" махають російськими прапорами та вітають Володимира Путіна. Також президента держави-агресора супроводжував хор та російські виконавці, які підтримують політику Кремля. Увесь захід нагадував традиційні помпезні зібрання у нацистській Німеччині за "головування" Адольфа Гітлера.

У мережі вже неодноразово порівнювали нацистську символіку та ту, яку зараз використовують у побуті та на військовій техніці окупанти. Ці та багато інших схожостей Слава Дьомін зібрав у своєму відеоролику.

"Ніколи б не подумав, що буду жити в підручнику історії", – написав чоловік.

Реакція мережі

Фанати ведучого додали, що попри схожу ідеологію у двох диктаторів, Путін не отримає того, що хоче: