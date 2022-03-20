Особенно показательным стал недавний "концерт" по случаю 8-й годовщины оккупации Крыма Россией. Событие прошло на "Лужниках" в Москве, где собрались десятки тысяч россиян, хотя в сети уже начали сомневаться по поводу "подлинности" мероприятия.
К слову На концерте Путина заметили тех же девушек, что и в прошлом году: детали
Однако там показали, как многие молодые люди с георгиевскими лентами в форме буквы "Z" машут российскими флагами и поздравляют Владимира Путина. Также президента государства-агрессора сопровождал хор и российские исполнители, поддерживающие политику Кремля. Все мероприятие напоминало традиционные помпезные собрания в нацистской Германии за "председательством" Адольфа Гитлера.
В сети уже не раз сравнивали нацистскую символику и ту, которую сейчас используют в быту и на военной технике окупанты. Эти и многие другие сходства Слава Демин собрал в своем видеоролике.
"Никогда не подумал бы, что буду жить в учебнике истории", – написал мужчина.
Реакция сети
Фанаты ведущего добавили, что, несмотря на похожую идеологию у двух диктаторов, Путин не получит того, что хочет:
- "Жаль, что история никого не учит, каждый раз на те же грабли...";
- "Все будет Украина!";
- "Как люди могут быть такими слепыми и глухими?";
- "Кошмар... Ничего, скоро это все закончится победой украинцев";
- "Хотя прошло почти 100 лет...";
- "Уже несколько дней об этом думаю. Будто учебник ожил";
- "Ничего собственного нет, все пи***ят – или хорошее, или плохое. Без перебора. Орки!!!";
- "В 41-м году интернета не было, но сейчас… Зомбированные решисты слепо верят путлеру";
- "В голове не укладывается этот ужас".