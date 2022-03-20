Особенно показательным стал недавний "концерт" по случаю 8-й годовщины оккупации Крыма Россией. Событие прошло на "Лужниках" в Москве, где собрались десятки тысяч россиян, хотя в сети уже начали сомневаться по поводу "подлинности" мероприятия.

К слову На концерте Путина заметили тех же девушек, что и в прошлом году: детали

Однако там показали, как многие молодые люди с георгиевскими лентами в форме буквы "Z" машут российскими флагами и поздравляют Владимира Путина. Также президента государства-агрессора сопровождал хор и российские исполнители, поддерживающие политику Кремля. Все мероприятие напоминало традиционные помпезные собрания в нацистской Германии за "председательством" Адольфа Гитлера.

В сети уже не раз сравнивали нацистскую символику и ту, которую сейчас используют в быту и на военной технике окупанты. Эти и многие другие сходства Слава Демин собрал в своем видеоролике.

"Никогда не подумал бы, что буду жить в учебнике истории", – написал мужчина.

Реакция сети

Фанаты ведущего добавили, что, несмотря на похожую идеологию у двух диктаторов, Путин не получит того, что хочет: