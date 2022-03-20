Особливо показовим став нещодавній "концерт" з нагоди 8 річниці окупації Криму Росією. Подія пройшла на "Лужніках" в Москві, де зібрались десятки тисяч росіян, хоча у мережі вже почали сумніватись з приводу "справжності" заходу.

До слова На концерті Путіна помітили тих самих дівчат, що й минулого року: деталі

Проте там показали, як чимало молоді з георгіївськими стрічками у формі літери "Z" махають російськими прапорами та вітають Володимира Путіна. Також президента держави-агресора супроводжував хор та російські виконавці, які підтримують політику Кремля. Увесь захід нагадував традиційні помпезні зібрання у нацистській Німеччині за "головування" Адольфа Гітлера.

У мережі вже неодноразово порівнювали нацистську символіку та ту, яку зараз використовують у побуті та на військовій техніці окупанти. Ці та багато інших схожостей Слава Дьомін зібрав у своєму відеоролику.

"Ніколи б не подумав, що буду жити в підручнику історії", – написав чоловік.

Реакція мережі

Фанати ведучого додали, що попри схожу ідеологію у двох диктаторів, Путін не отримає того, що хоче:

  • "Шкода, що історія нікого не вчить, кожного разу на ті ж самі граблі...";
  • "Все буде Україна!";
  • "Як люди можуть бути такими сліпими і глухими?";
  • "Кошмар... Нічого, скоро це все закінчиться перемогою українців";
  • "Хоч пройшло майже 100 років...";
  • "Вже кілька днів про це думаю. Ніби підручник ожив";
  • "Нічого власного немає, все пі***ять чи то гарне, чи погане. Без перебору. Орки!!!";
  • "У 41-му році інтернету не було, але зараз… Зомбовані рашисти сліпо вірять путлєру";
  • "В голові не вкладається це жахіття".