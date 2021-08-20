Подарунок до Дня Незалежності: Джамала і TAYANNA випустили спільний трек "Моя Земля"

Дві українські виконавиці Джамала і TAYANNA створили колаборацію та презентували новий патріотичний хіт під назвою "Моя Земля". Аудіозапис зірки випустили 22 серпня, а в День Незалежності слід очікувати відеокліп, який артистки знімали в українських Карпатах та на Рівненщині.

Така співпраця стала першою для обох виконавиць і, на думку фанатів, вийшла дуже успішною. Як розповіла Джамала у мережі, пісня "Моя Земля" – це подарунок українцям, присвячений 30-й річниці Незалежності України.

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Зустрічайте, нашу з TAYANNA першу колаборацію та пісню про найкраще місце на Землі… Це розповідь про місця сили та музичну подорож від краю і до краю нашої неймовірної красивої країни. Це наше ніжне зізнання у коханні,

– зазначила Джамала.

Натомість TAYANNA у своєму інстаграмі наголосила, що Джамала чудесно прикрасила трек і їй було за честь співпрацювати з Джа.

"Для мене це перший дует у творчій кар'єрі, що подарував захоплюючий та надихаючий досвід… З першої ноти Джа зачепив сенс пісні, вона зрозуміла, що в цій роботі їй є що сказати своїм голосом. "Моя Земля" розкриває нас обох, а ще передає те відчуття безмежної любові до рідної землі, яким нам хочеться поділитися зі слухачами напередодні Свята Незалежності. Ми прагнули створити надихаючу композицію про Україну як місце сили, колиску неймовірних талантів і унікальної, приголомшливої краси. І, здається, нам це вдалося", – прокоментувала реліз пісні TAYANNA.

Джамала і TAYANNA – "Моя Земля": слухати пісню онлайн

Зазначимо, що запис відеокліпу відбувався кілька тижнів тому на Рівненщині та на вершинах Карпат, де співачки потрапляли у грозу та пориви вітру. Втім, це не завадило їй виконати свою роботу, яка повинна за кілька днів вразити усіх.