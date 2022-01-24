"Завалю всіх медом": що пишуть про участь у Нацвідборі Євробачення LAUD, KALUSH та інші

Українські молоді виконавці отримали квитки у Національний відбір Євробачення-2022. Про шанс презентувати себе на великій сцені вже висловились учасники у соціальних мережах.

Восьмеро талановитих виконавців з України та навіть Білорусі спробують власні сили на Нацвідборі Євробачення-2022, аби відправитись на головний конкурс в Італію, місто Турин вже у травні цього року.

До слова Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

До Нацвідбору із майже 300 заявок потрапили всього 8 фіналістів:

Alina Pash – "Тіні забутих предків" Cloudless – "All be alright" Kalush Orchestra – "Стефанія" LAUD – "Hot underwater" Michael Soul – "Demons" Our Atlantic – "Моя любов" ROXOLANA – "Girls" Wellboy – "Nozzy Bossy"

Як вони відреагували на участь у відборі – читайте на їхніх інстаграм-сторінках та добірці Showbiz 24.

Cloudless

"Друзі, у нас неймовірна новина! Ми потрапили у фінал Національного відбору Євробачення 2022 з піснею All Be Alright, яку ви вже точно чули. Вже 12 лютого вмикайте UA:Перший і голосуйте за нас. Чекаємо на вашу підтримку!" – написали музиканти.



Cloudless / Фото з інстаграму музикантів

Kalush Orchestra

"Йо, ми пройшли у фінал Євробачення! Велика подяка всім хто нас підтримував, маємо надію, що скоро український фольклор почує вся Європа, тому робимо все можливе для цього! Нам потрібна буде ваша допомога 12.02, коли буде смс-голосування. Я вам нагадаю ще сто разів, але хочу, щоб ви розуміли, що цього разу нам реально дуже потрібна ваша допомога, а я своєю чергою всіх завалю медом. Пиши в коментах, відправиш смс за нас?" – жартівливо поцікавились учасники реп-гурту.



Kalush Orchestra / Фото з інстаграму гурту

​Цікаво Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: хто у якій частині виступатиме

LAUD

"Я пройшов у фінал Національного відбору Євробачення-2022! Тепер офіційно – беру участь у відборі з треком Head Under Water. Ця пісня дуже відгукнулася вам після виходу альбому. На неї я вирішив зробити ставку та не програв. Нехай так буде й надалі. Пишаюся можливістю та сподіваюся на вашу підтримку", – йдеться у публікації виконавця.



LAUD / Фото з інстаграму виконавця

Michael Soul

"Demons у фіналі українського Нацвідбору на Eurovision Song Contest 2022. Друзі, вже 12 лютого на сцені Нацвідбору ви зможете побачити і почути мій виступ, а також підтримати своїми голосами. Важливий кожен! Не пропустіть це неймовірне шоу, і, звичайно ж, не забувайте завантажувати Demons на всіх цифрових майданчиках", – зазначив білорус.

Our Atlantic

"Ми у фіналі Євробачення 2022! Дуже тішимось! Пісню презентуємо вже дуже скоро, вона – вогонь. Побачимося і почуємося у фіналі! Хей хо!" – прокоментували участь у відборі музиканти.



Our Atlantic / Фото з інстаграму гурту

ROXOLANA

"Ура, ми пройшли у 8! Чекайте нас 12 лютого на сцені національного відбору, GIRLZZZZ ARE GONNA HAVE FUN", – написала учасниця відбору.



ROXOLANA / Фото з інстаграму артистки

Wellboy

"Привіт, я пройшов у фінал відбору Євробачення, можете мене привітати! Я радий, бо це буде чергова цікава пригода в моєму житті. Пісню ви почуєте 11 лютого, вона має назву "Nozzy Bossy" і мені здається, що вона класна, я навіть там співаю англійською. Всім учасникам бажаю удачі, хай з нами буде сила села", – кумедно написав артист.



Wellboy / Фото з інстаграму виконавця