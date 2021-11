Почуваєшся на повному дні, – ексдружина Позитива про те, хто був ініціатором розлучення

Колишня дружина Позитива Анна Андрійчук дала відверте інтерв'ю, в якому відверто розповіла про розлучення з репером. Вона зізналась, що ще до офіційного розставання пара кілька років не жила разом. Ініціатором розриву шлюбу стала саме дівчина.

Про розлучення українського репера Позитива (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) та Анни Андрійчук стало відомо ще у квітні. Та лише зараз дівчина прокоментувала, що саме вона стала ініціаторкою розриву.

Анна Андрійчук про розлучення з Позитивом

Колишня дружина виконавця зізналась, що вже 2 місяці офіційно розлучена. Однак ухвалювати рішення про розставання їй було непросто.

Це боляче, це складний переломний момент. Особливо коли я прийняла рішення, що треба вже відпускати одне одного, щоб кожен був щасливим окремо. Тоді був стан, коли ти почуваєшся на повному дні. Це боляче. Це дуже боляче,

– поділилась Анна Андрійчук.

Вона додала, що за кілька років до розриву подружжя жило окремо. Але вони продовжували планувати спільне майбутнє. "Ми ж роз'їхалися, щоб зробити паузу, пожити окремо та зрозуміти взагалі who is who".

Як коментує чутки про зраду

Під час участі Позитива у "Танцях з зірками" ходили чутки про його роман з партнеркою, Юлією Сахневич. Однак Анна не збирається вірити цій інформації.

Якщо була інша жінка, то це вже буде на совісті Льоші. Але я про це нічого не знаю. Чутки та плітки в шоу-бізнесі весь час ходять. Все життя Льоші приписують якісь романи. Я б не вірила всьому. Вони танцювали разом, вони були в одному проєкті,

– відповіла Андрійчук.



Позитив та Анна Андрійчук / Фото з інстаграму Анни

Що відомо про розлучення Позитива