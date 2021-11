Чувствуешь себя на полном дне, – экс-супруга Позитива о том, кто был инициатором развода

Бывшая жена Позитива Анна Андрийчук дала интервью, в котором откровенно рассказала о разводе с рэпером. Она призналась, что еще до официального расставания пара несколько лет не жила вместе. Инициатором разрыва стала именно девушка.

О разводе украинского рэпера Позитива (настоящее имя – Алексей Завгородний) и Анны Андрийчук стало известно еще в апреле. Но только сейчас девушка прокомментировала, что именно она стала инициатором разрыва.

Анна Андрийчук о разводе с Позитивом

Бывшая супруга исполнителя призналась, что уже 2 месяца официально разведена. Однако принимать решение о расставании было непросто.

Это больно, это сложный переломный момент. Особенно когда я приняла решение, что нужно уже отпускать друг друга, чтобы каждый был счастлив отдельно. Тогда было состояние, когда ты чувствуешь себя на полном дне. Это больно. Это очень больно,

– поделилась Анна Андрийчук.

Она добавила, что за несколько лет до разрыва супруги жили отдельно. Однако они продолжали планировать совместное будущее. "Мы же разъехались, чтобы сделать паузу, пожить отдельно и понять вообще who is who".

Как комментирует слухи об измене

Во время участия Позитива в "Танцах со звездами" ходили слухи о его романе с партнершей, Юлией Сахневич. Однако Анна не собирается верить этой информации.

Если была другая женщина, то это уже на совести Леши. Но я об этом ничего не знаю. Слухи и сплетни в шоу-бизнесе все время ходят. Всю жизнь Леше приписывают какие-то романы. Я бы не верила всему. Они танцевали вместе, они были в одном проекте,

– ответила Андрийчук.

Позитив и Анна Андрийчук / Фото из инстаграма Анны

Что известно о разводе Позитива