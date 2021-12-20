Почав приділяти увагу собі, – як складається життя Дзідзьо після розлучення

У співака Дзідзьо розпочалося нове життя після розлучення. Він розповів, що вчиться бути щасливим і більше думати про себе.

Відомий український артист Дзідзьо після 20 років стосунків став холостяком. Тепер його життя значно змінилося.

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Як складається життя Дзідзьо після розлучення

Співак поділився, що після розриву шлюбу він почав звертати увагу на важливі дрібниці, деталі, близьких людей.

Частіше дзвоню мамі, племінникам. Почав приділяти увагу собі. Заходжу в магазини, купую щось одягнутися, купую подарунки людям. Раніше я пропускав дуже багато всього. Зараз я звернув увагу на себе, на те, що мені подобається. Не комусь, а мені,

– поділився артист.

Дзідзьо додав, що зараз не відчуває себе щасливим. Однак він приділяє багато зусиль для того, щоб таким стати.

"Не може кожна людина сказати: "Я щаслива". Якщо нечесно говорити, я скажу: "Так, я щасливий, подивіться, у мене є мікрофон, у мене студія, я перший у рейтингу". Але це неправда. Я працюю над тим, щоб бути щасливим, – зізнався чоловік.

Яку жінку шукає розлучений Дзідзьо

Ймовірно, виконавець вже готовий до нових стосунків після розлучення зі SLAVIA. Він розповів, якою повинна бути його обраниця.

"Мені достатньо, щоб я любив людину не за щось. І щоб мене любили не за мою популярність, не за мої досягнення. Є погляд "очі в очі", коли ти впізнаєш людину. Є таке в житті: очі в очі впізнав, тому що ми колись домовилися. Вона повинна бути мила. Мила моєму серцю", – зауважив Дзідзьо.