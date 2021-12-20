Известный украинский артист Дзидзьо после 20 лет отношений стал холостяком. Теперь его жизнь значительно изменилась.

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Как складывается жизнь Дзидзьо после развода

Певец поделился, что после разрыва брака он стал обращать внимание на важные мелочи, детали, близких людей.

Чаще звоню маме, племянникам. Начал уделять внимание себе. Захожу в магазины, покупаю что-нибудь одеться, покупаю подарки людям. Раньше я пропускал очень много всего. Сейчас я обратил внимание на себя, на то, что мне нравится. Не кому-то, а мне,

– поделился артист.

Дзидзьо добавил, что сейчас не чувствует себя счастливым. Однако он прилагает много усилий для того, чтобы таковым стать.

"Не может каждый человек сказать: "Я счастлив". Если нечестно говорить, я скажу: "Да, я счастлив, посмотрите, у меня есть микрофон, у меня студия, я первый в рейтинге". Но это неправда. Я работаю над тем чтобы быть счастливым", – признался мужчина.

Какую женщину ищет разведенный Дзидзьо

Вероятно, исполнитель уже готов к новым отношениям после развода со SLAVIA. Он рассказал, какой должна быть его избранница.

"Мне достаточно, чтобы я любил человека не за что-то. И чтобы меня любили не за мою популярность, не за мои достижения. Есть взгляд "глаза в глаза", когда ты узнаешь человека. Есть такое в жизни: глаза в глаза узнал, поэтому что мы когда-то договорились. Она должна быть милая. Милая моему сердцу", – отметил Дзидзьо.

Добавим, Оля Полякова также шутливо высказывалась о том, кто должен стать новой избранницей Дзидзьо. Она считает, что артисту нужна женщина с характером: "Сильная женщина. Такая украинская женщина, которая сможет его направлять. Девушки, пока Дзидзьо холостячит, я вас прошу, не прогадаете. Это классный мужчина для жизни".