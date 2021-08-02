Знайшли чоловіка, який побив танцюриста Наді Дорофєєвої: нападник працює в УДО

Відома українська співачка Надя Дорофєєва попросила фанів знайти інформацію про чоловіка, який раніше жорстоко побив танцівника її балету. Виявилось, що нападник працює в Управлінні державної охорони України.

Публічне поширення Надею Дорофєєвою новини про побиття свого танцівника допомогло швидко віднайти кривдника. Спочатку про його особистість повідомила Анна Салата у фейсбуці. Вона заявила, що нападник – працівник Управління державної охорони.

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Згодом на офіційній сторінці УДО підтвердили, що чоловік, який жорстоко побив танцівника Євгена, справді їхній працівник. На час проведення розслідування його усунули від виконання службових обов'язків.

Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України. За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються,

– пише УДО.

Також в Управлінні держохорони повідомили, що вони сприятимуть розслідуванню та нададуть допомогу для лікування Євгена.

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