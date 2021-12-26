Побачили, хто є фаворитом, – Сергій Притула прокоментував фінал "Україна має талант"

Суддя проєкту "Україна має талант" Сергій Притула висловився про фінал шоу "Україна має талант". Він залишився у захваті від переможця, але додав, що трійка найкращих, на його думку, мала б бути іншою.

25 грудня відбувся фінал проєкту "Україна має талант", що пройшов у прямому ефірі. Переможцем став підліток з села Попільня, що підкорив глядачів неймовірним вокалом.

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Сергій Притула про фінал "Україна має талант"

Суддя шоу прокоментував останній ефір шоу. Він не заперечував таланту переможця.

"Дуже світлий і добрий хлопець з кришталевим вокалом! І з бабусею, яка помітила талант онука і виплекала його! Фінал був дуже сильним! Отримав масу задоволення від виступу кожного учасника, незалежно від жанру, у якому був той чи інший номер!" – поділився Притула.

Водночас він зауважив, що, ймовірно, зробив би інший вибір трійки найкращих. Але радий, що саме глядачі мали можливість обрати найталановитіших.

Радий, що сьогодні відповідальність за визначення переможця була перекладена на глядачів! Таким чином ми побачили, хто є фаворитом аудиторії. Якщо коротко, то музика і пісня! У трійці лідерів двоє вокалістів та музичний колектив з акцентом на цимбали! Моя трійка виглядала б, ймовірно, трохи інакше, але на те він і фінал, щоб рішення приймали не троє, а десятки тисяч!

– зауважив суддя.

Сергій Притула подякував каналу за сезон та таланти, а також поділився, що дуже радий працювати з Євгеном Котом і Ксенією Мішиною. "Це був мій перший досвід у суддівському кріслі, яке, повторюсь, подекуди було схоже більше на електричний стілець. Але якщо мене запитають: "чи пішов би ще раз у судді?", відповіддю буде категоричне "так"!" – підсумував член журі.



Сергій Притула з переможцем / Фото з фейсбуку Сергія Притули

Нагадаємо, глядачі "Україна має талант" обрали трьох найталановитіших учасників:

переможець – вокаліст Артем Фесько;

друге місце отримав гурт цимбалістів Zapal;

третє місце дісталось вокалісту Артему Галісу.

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Текст публікації Сергія Притули

Сьогодні Попільня не спить! Переможцем "Україна має талант" став Артем Фесько! Дуже світлий і добрий хлопець з кришталевим вокалом! І з бабусею, яка помітила талант онука і виплекала його!Фінал був дуже сильним! Отримав масу задоволення від виступу кожного учасника, незалежно від жанру, у якому був той чи інший номер! Радий, що сьогодні відповідальність за визначення переможця була перекладена на глядачів! Таким чином ми побачили, хто є фаворитом аудиторії. Якщо коротко, то музика і пісня! У трійці лідерів двоє вокалістів та музичний колектив з акцентом на цимбали! Моя трійка виглядала б, ймовірно, трохи інакше, але на те він і фінал, щоб рішення приймали не троє, а десятки тисяч! Дякую каналу СТБ за чудовий сезон і чергове усвідомлення того, що живу у багатій талантами країні! Дякую Жені й Ксенії за спільну роботу за суддівським столом. Мені здається, ми непогано спрацювались! Це був мій перший досвід у суддівському кріслі, яке, повторюсь, подекуди було схоже більше на електричний стілець. Але якщо мене запитають: "чи пішов би ще раз у судді?", відповіддю буде категоричне "так"! Якщо є конструктивна критика моєї роботи, то радо почитаю її у коментарях! Ще раз дякую усім, хто робив проєкт і хто його дивився (сезон пройшов з дуже високими рейтингами!). Ну, а переможцю зичу не розгубити світло у темряві того "цеху", до якого веде талант