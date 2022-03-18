Плейлист вільних людей: пісні війни, які випустили артисти останніми тижнями
На жаль, трагічні події зачіпають найглибші почуття людей. Артисти свій біль та страждання висловлюють у композиціях, які пишуть на одних емоціях. Гурти "СКАЙ", "МЕРІ", Go_A та багато сольних виконавців вже оспівали війну Росії з Україною, тому пропонуємо послухати пісні і вам.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії чимало українських виконавців випустили свої пісні. Деякі були написані раніше, але стали зараз абсолютно пророчими, деякі присвятили ключовим подіям у найгарячіших місцях країни. Ще інші переробили свої старі хіти на новіші, аби надати їм актуальності та змотивувати українців боротись з російською ордою.
До слова Зеленська назвала улюблені українські пісні і заявила, що їх щогодини слухатиме Європа: деталі
Не падайте духом, все буде Україна! Ми обов'язково переможемо, і робити це можна під треки ваших улюблених артистів.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди" (новий кліп): дивіться відео онлайн
Бумбокс – "Ой, у лузі червона калина": дивитись відео онлайн
СКАЙ – "Не відступати і не здаватись": дивитись відео онлайн
Христина Соловій – Українська лють (cover Bella Ciao): дивитись відео онлайн
MELOVIN – Не зволікай: дивитись відео онлайн
Сергій Бабкін – "Я солдат" (нова версія): дивитись відео онлайн
ONUKA – "Місто" (новий кліп): дивитись відео онлайн
ROXOLANA – "I СіЮ": дивитись відео онлайн
TamerlanAlena – Моя Україна: дивіться відео онлайн
Олег Винник – "Буде жити Україна": дивитись відео онлайн
Саша Чемеров та Женя Галич – "Досить": дивитись відео онлайн
Go_A – "Калина": дивитись відео онлайн
МЕРІ – "Герой": дивитись відео онлайн
SKOFKA – "Ой на ой": дивитись відео онлайн
Тьома Паучек – "Україна переможе / Не віддам": дивитись відео онлайн
Світлана Тарабарова – Close the sky: дивитись відео онлайн
Марія Яремчук – "Дорога воїна": слухайте пісню онлайн