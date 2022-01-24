Племінниця Софії Ротару Sonya Kay несподівано завершила кар'єру

Співачка Sonya Kay завершила кар'єру в 31 рік. Вона заявила, що робить це "з сумом у серці та сльозами на очах". Артистка не пояснила, чому йде зі сцени, але порадила всім боротися за мрії.

Sonya Kay, справжнє ім'я якої Софія Хлябич, розпочала сольну кар'єру 2012-го. За 10 років вона дала сотні концертів, здійснила міні тур Америкою, отримала чимало музичних нагород і прикрасила не один модний глянець. Однак раптово для шанувальників вирішила покинути сцену.

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Як співачка Sonya Kay я закінчила свою кар'єру… Я вдячна родині, команді, любим шанувальникам, кожному, хто мене підтримував і вірив в мене! Я прощаюсь з вами з сумом в серці й зі сльозами на очах,

– написала Sonya Kay.

Вона не зізналась, чим буде займатися тепер і чи знайдеться місце для музики в її новому житті. Однак племінниця Софії Ротару порадила фанам "не опускати руки, віри в себе" та йти до мрії, як вона колись до великої сцени.

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Реакція мережі на закінчення кар'єри Sonya Kay

Безумовно, прихильники розчаровані таким рішенням Sonya Kay. Тому вони закликають дівчину збиратися з силами та повертатися в шоу-біз:

"Дуже шкода. Чомусь дуже багато українських музикантів здуваються. А лишається усяке г*мно";

"Не можу повірити, класні пісні";

"Сподіваюсь, ми ще почуємо вашу бомбезну творчість";

"Шкода, але ж кожен фініш – це, по суті, старт. Успіхів у всьому, що плануєш далі. Дякую за роботу";

"Чудові пісні українською мовою. Відчуваю ,що ще повернетеся".

Повний текст публікації Sonya Kay:

Любі друзі, у мене для вас є важлива новина. Хочу вам повідомити, що, як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар'єру. Я вважаю, що ми з командою зробили величезний вклад в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді, і може звучати стильно і сучасно. Я отримала декілька нагород важливих в нашій країні і страшенно цим пишаюсь! З ніжністю згадую кожен концерт, міні тур в Америку, глянцеві журнали, в яких я була, співпрацю з відомими брендами.

Протягом всього шляху я зустріла багато класних та чудових людей. Я вдячна своїй родині, своїй команді, своїм любим шанувальникам, кожному, хто мене підтримував і вірив в мене! Я прощаюсь з вами з сумом в серці й зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як в мене колись була мрія стати співачкою, то ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов'язково вийде! З любов'ю і вдячністю кожному з вас! Ваша Sonya Kay!