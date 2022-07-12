TAYANNA розповіла, чи платять артистам за благодійні концерти за кордоном

Українські артисти, які виїхали за кордон, часто виступають на благодійних концертах. TAYANNA зізналася, що за них здебільшого не отримують гонорарів. Лише декілька разів організатори оплатили виступи. Скільки заплатили – дізнавайтеся далі.

У час війни артисти залишилися без роботи. Концерти, які зараз проходять в Україні та за кордоном, є благодійними, на них збирають кошти для армії, переселенців. А чи отримують співаки гонорари – розповіла TAYANNA.

Цікаво Дешевше, ніж в Європі, – TAYANNA розповіла, скільки грошей витрачає на життя на Балі

TAYANNA про гонорари на благодійних концертах

Артистка, яка зараз живе на Балі, літала в Європу на благодійні концерти. TAYANNA зізналася, що за такі виступи виконавці зазвичай не отримують гонорарів. Їм оплачують лише дорогу та райдер. Однак за два концерти в Польщі зірка все-таки отримала гонорари, які оплатили організатори:

за виступ з Хосе Каррерасом – 2 тисячі доларів;

за ще один концерт – 200 євро.

Також за час війни вона отримала тисячу євро з роялті. Ці гроші трішки доповнили заощадження TAYANNA, які вона має з довоєнних часів.

Я живу за ті кошти, які мала відкладені. У мене були мрії, на які відкладала гроші, за них і живу. Раніше допомагав хлопець, з яким зустрічалася, ми жили за його гроші. Навіть зараз він допомагає орендувати віллу,

– зізналася співачка.

Інтерв'ю TAYANNA: дивіться відео онлайн