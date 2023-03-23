Подяка чи приниження жінок-військових: у мережі віруситься трек "Дика дичка"

В мережі обговорюють скандальну пісню гурту HANUMIKE. Артисти випустили трек "Дика Дичка", в якому показали жінок-військових. Більшість українців кліп та пісня дуже обурили, проте декому трек все ж сподобався.

Співаки присвятили пісню безстрашним жінкам-військовим, проте зробили вони це у дуже невдалій формі, передає 24 Канал. Нагадаємо, що раніше у мережі стала вірусною пісня "Гопак", авторку якої звинуватили у шароварщині.

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Пісню "Дика дичка" випустив 22 березня гурт HANUMIKE, до якого входять Руслан Ханумак та Майк Нова. Музиканти пояснили, що їхня робота розповідає про пристрасне кохання в сучасних українських реаліях.

Кохання справжнього патріота до гарячої, примхливої та нестримної козачки, що захищає рідну країну, відкинувши всі сентименти, чим ще більше манить до себе,

– описали трек HANUMIKE.

HANUMIKE випустив пісню "Дика Дичка": дивіться відео

Як українці реагують на пісню "Дика дичка"

Проте користувачі мережі не оцінили кліп та пісню. У ній помітили хайп на війні, неповагу до жінок-військових та навіть сексуальний підтекст.

Крім того, у мережі розкритикували використання в кліпі військової техніки.

Більшість користувачів розкритикували пісню "Дика дичка":

"Я сьогодні проводила родичів померлого військового в морг і я ледь стримала сльози, а у деяких недоспіваків підіймається рука "ригати такими шедеврами".

"Жах! Де повага до наших дівчат військових?".

"Дуже соромно за таку творчість. Дівчата гинуть, залишаються без кінцівок... а ви спідничка".

"Я думала, що "дно" Потапа уже не пробити, але "браво", вам це вдалося. Це той випадок, коли соромно дивитись і слухати. Ганьба усім причетним до цього лайна. Це нещадне знецінення та приниження жінок-військовослужбовиць!"

"Шкода, що наші неперевершені дівчата-військові знялись у цій крінжі, впевнена вони не знали, що вийде такий продукт".

"Боже, які к*нчені.... " – це все, що відбивається червоним в моїх очах, дивлячись на нікчемний витвір тих безсоромних створінь, котрі наважились так ганьбити честь наших дівчат/жінок-воїнів..."

"Рідкісне перфектне поєднання цинізму і несмаку… Дорогий Мінкульте, а можна цього автора відіслати вслід чи то за Щегелем, чи то за військовим кораблем? І бажано забрати на виїзді наш паспорт".

"Мотив музики мені подобається, ідея присвятити пісню жінкам-військовим теж. Але блін, чомусь мені соромно за "Не виходить з голови піксельна спідничка", "Мій незламний БТР без соляри вже скучає, ти навіть на відстані його заводиш, я не знаю". Тобто дівчат з війни чекають, щоб швидше затягнути у ліжко чи що?"

"5 хвилин тому переглядав репортаж, де бійці кажуть, що не вистачає машин і везуть навіть свої на передову, а тут три броньовики для зйомок дикої дички".

"Це гірше ніж шароварщина, це ганьба! Це приниження військових".



Українці обюрюються новим треком / Скриншот коментарів з ютубу

Проте декому пісня "Дика дичка" все ж сподобалася:

"Я в ЗСУ. Але пісня мені подобається. Не бачу в цьому нічого поганого".

"Вийшло жіночно, чуттєво і водночас патріотично! Супер!"

"Дуже приємно слухати, гарна музика та приємні голоси".

"Дякую Майку, Руслану та нашим дичкам-дівчатам за такий хіт!"

"Двічі переглядала. Круто, весело та танцювально".

"Класна пісня! Жива та єнергічна як цей гурт Hanumike! Також дякуємо нашим дівчатам".

До слова, Нещодавно Потап осоромився через трек під назвою "Волонтер". Багато артистів були обурені новою піснею репера. Як реагують українці та чому Потапа критикують – читайте у статті.