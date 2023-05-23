На останньому дзвонику часто виконують пісні – як вчителі, так і учні, а особливо – випускники. Сьогодні школярі використовують сучасні пісні. Та 24 Канал зібрав ті композиції, без яких не проходить жодне свято у школі.
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"Вчителько Моя"
Сонечко встає і шумить трава.
Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.
Вчителько моя, зоре світова,
Звідки виглядати, де тебе знайти?
На столі лежать зошити малі,
Дітвора щебече золота, золота.
І летять – летять в небі журавлі,
Дзвоник ніби кличе в молоді літа.
Скільки підросло й полетіло нас
На шляхи землі в ясну блакить, у блакить.
А для тебе знов та доріжка в клас,
Під вікном у школі явір той знов шумить.
Двох синів твоїх узяли фронти,
Воювали, не лічили ран, тяжких ран.
В партизанську ніч посивіла ти,
Як в морози сиві непожатий лан.
Знов щебече юнь і шумить трава,
Пізнаю тебе я при вогні в наші дні.
Вчителько моя, зоре світова,
На Вкраїні милій, в рідній стороні.
Оксана Білозір – "Вчителько моя": дивіться відео онлайн
"Випускний"
В спортзалі тихо – не бігають діти,
На стінах шарики і на столах квіти,
І не насварять за помаду вчителі,
Сьогодні можна, сьогодні - випускний!
Останній раз одягнеш форму і поплачеш,
Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,
Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком
І перший раз до ранку не повернешся до дому...
Ти по дорослому сьогодні виглядаєш,
Закінчив школу, але дечого не знаєш.
Вдивись уважно в обличчя цих людей,
Бо будеш бачити багато з них в цей день.
Останній раз одягнеш форму і поплачеш,
Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,
Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком
І перший раз до ранку не повернешся до дому…
Ранкове сонце не спішиться підійматись,
Комусь вставати, а комусь лягати спати,
А ти гуляєш з друзями по місту,
Прийшов твій час прощатися з дитинством.
"Скрябін" – "Випускний": дивіться відео онлайн
"Дякую тобі, рідна школо"
Тисячу думок, на один урок,
Тисячу книжок – скоро вже дзвінок.
Ми разом весь час друзі – рідний клас,
Знає кожен з нас – це найкращий час,
У цікавий світ кличе нас зоря навчання.
Дякую тобі, рідна, школо,
Ти мій другий дім, ти друзів коло.
Крила – це знання, літати будем,
Своїх вчителів не забудем.
Відкривали ми, будучи дітьми.
Загадковий світ і думок політ.
Швидко лине час, зошити, книжки,
Нині свято в нас, ми – випускники,
Школо, почекай, хочу бути тут, назавжди.
"Дякую тобі, рідна школо": дивіться відео онлайн
"Останній дзвоник"
На літо заснув порожній клас,
Дзвоник золотий іще не знає,
Що йому дзвеніть останній раз!
Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!
Останній дзвоник кличе.
Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!
Веселі всі обличчя.
Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!
Нам сонечко засяє.
Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!
Канікули чекають!
Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!
Канікули чекають!
Хмари голубі у небі тануть,
Зоряні дощі в долоні б'ють,
Вже випускники дорослі стали,
На урок останній раз ідуть.
Школо, не сумуй, я повернуся,
Крапельку за літо підросту,
На порозі щиро посміхнуся
І до класу радісно зайду!
Наталія Май – "Останній дзвоник": дивіться відео онлайн
"Пісня випускників"
Ще не віриться нам, що ми
На порозі дитинства стали
А ще вчора були дітьми
Й каруселі на нас чекали
А сьогодні останній раз
Продзвенів золотий дзвіночок
Ми заходимо тихо в клас
І ховаємо мокрі очі
Відлітають, відлітають в небо журавлі
Нас в дорогу проводжає школа на зорі
Прощавай дитинство миле
Дзвоник золотий
Рідна школа галаслива
Ти за все прости
Вже не віриться двір шкільний
Більше дзвоником не зустріне
І країна дитячих мрій
Свої двері нам не відкриє
І сьогодні останній раз
Продзвенів золотий дзвіночок
Ми заходимо тихо в клас
І ховаємо мокрі очі
Наталія Май – "Пісня випускників": дивіться відео онлайн