На последнем звонке часто исполняют песни – как учителя, так и учащиеся, а особенно выпускники. Сегодня школьники используют современные песни. Но 24 Канал собрал те композиции, без которых не проходит ни один праздник в школе.

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"Вчителько Моя"

Сонечко встає і шумить трава.

Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.

Вчителько моя, зоре світова,

Звідки виглядати, де тебе знайти?

На столі лежать зошити малі,

Дітвора щебече золота, золота.

І летять – летять в небі журавлі,

Дзвоник ніби кличе в молоді літа.

Скільки підросло й полетіло нас

На шляхи землі в ясну блакить, у блакить.

А для тебе знов та доріжка в клас,

Під вікном у школі явір той знов шумить.

Двох синів твоїх узяли фронти,

Воювали, не лічили ран, тяжких ран.

В партизанську ніч посивіла ти,

Як в морози сиві непожатий лан.

Знов щебече юнь і шумить трава,

Пізнаю тебе я при вогні в наші дні.

Вчителько моя, зоре світова,

На Вкраїні милій, в рідній стороні.

Оксана Билозир – "Вчителько моя": смотрите видео онлайн

"Випускний"

В спортзалі тихо – не бігають діти,

На стінах шарики і на столах квіти,

І не насварять за помаду вчителі,

Сьогодні можна, сьогодні - випускний!

Останній раз одягнеш форму і поплачеш,

Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,

Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком

І перший раз до ранку не повернешся до дому...

Ти по дорослому сьогодні виглядаєш,

Закінчив школу, але дечого не знаєш.

Вдивись уважно в обличчя цих людей,

Бо будеш бачити багато з них в цей день.

Останній раз одягнеш форму і поплачеш,

Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,

Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком

І перший раз до ранку не повернешся до дому…

Ранкове сонце не спішиться підійматись,

Комусь вставати, а комусь лягати спати,

А ти гуляєш з друзями по місту,

Прийшов твій час прощатися з дитинством.

"Скрябин" – "Випускний": смотрите видео онлайн

"Дякую тобі, рідна школо"

Тисячу думок, на один урок,

Тисячу книжок – скоро вже дзвінок.

Ми разом весь час друзі – рідний клас,

Знає кожен з нас – це найкращий час,

У цікавий світ кличе нас зоря навчання.

Дякую тобі, рідна, школо,

Ти мій другий дім, ти друзів коло.

Крила – це знання, літати будем,

Своїх вчителів не забудем.

Відкривали ми, будучи дітьми.

Загадковий світ і думок політ.

Швидко лине час, зошити, книжки,

Нині свято в нас, ми – випускники,

Школо, почекай, хочу бути тут, назавжди.

"Дякую тобі, рідна школо": смотрите видео онлайн

"Останній дзвоник"

На літо заснув порожній клас,

Дзвоник золотий іще не знає,

Що йому дзвеніть останній раз!



Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Останній дзвоник кличе.

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Веселі всі обличчя.

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Нам сонечко засяє.

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Канікули чекають!

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Канікули чекають!



Хмари голубі у небі тануть,

Зоряні дощі в долоні б'ють,

Вже випускники дорослі стали,

На урок останній раз ідуть.



Школо, не сумуй, я повернуся,

Крапельку за літо підросту,

На порозі щиро посміхнуся

І до класу радісно зайду!

Наталия Май – "Останній дзвінок": смотрите видео онлайн

"Пісня випускників"

Ще не віриться нам, що ми

На порозі дитинства стали

А ще вчора були дітьми

Й каруселі на нас чекали

А сьогодні останній раз

Продзвенів золотий дзвіночок

Ми заходимо тихо в клас

І ховаємо мокрі очі

Відлітають, відлітають в небо журавлі

Нас в дорогу проводжає школа на зорі

Прощавай дитинство миле

Дзвоник золотий

Рідна школа галаслива

Ти за все прости

Вже не віриться двір шкільний

Більше дзвоником не зустріне

І країна дитячих мрій

Свої двері нам не відкриє

І сьогодні останній раз

Продзвенів золотий дзвіночок

Ми заходимо тихо в клас

І ховаємо мокрі очі

Наталья Май – "Пісня випускників": смотрите видео онлайн