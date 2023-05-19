У час повномасштабної війни багато школярів відмовилися від святкування випускного. Однак завдяки нашим захисникам вони мають можливість попрощатися зі школою, щоб запам'ятати цей момент.

До теми Останній дзвінок в українських школах: картинки-привітання з весняним святом

24 Канал підготував добірку зворушливих українських композицій, які чудово підійдуть для випускного вальсу.

Сучасні пісні для шкільного вальсу

Христина Соловій – "Лісова пісня": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров & Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео онлайн

ADAM – "Повільно": дивіться відео онлайн

CHEEV – "Гарно так": дивіться відео онлайн

DOVI & KOLA – "Карнізи": дивіться відео онлайн

YAKTAK & Jerry Heil – "В пустій кімнаті": дивіться відео онлайн

MamaRika – "Сльози і пісні": дивіться відео онлайн

"Бумбокс" і Сергій Жадан – "Правда": дивіться відео онлайн

SHUMEI – "Пробач": дивіться відео онлайн

MELOVIN – "Не зволікай": дивіться відео онлайн