Во время полномасштабной войны многие школьники отказались от празднования выпускного. Однако благодаря нашим защитникам они могут попрощаться со школой, чтобы запомнить этот момент.

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24 Канал подготовил подборку трогательных украинских композиций, которые отлично подойдут для выпускного вальса.

Современные песни для школьного вальса

Кристина Соловий – "Лесная песня": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров & Надя Дорофеева – "Думы": смотрите видео онлайн

ADAM – "Медленно": смотрите видео онлайн

CHEEV – "Красиво так": смотрите видео онлайн

DOVI & KOLA – "Карнизы": смотрите видео онлайн

YAKTAK & Jerry Heil – "В пустой комнате": смотрите видео онлайн

MamaRika – "Слезы и песни": смотрите видео онлайн

"Бумбокс" и Сергей Жадан – "Правда": смотрите видео онлайн

SHUMEI – "Прости": смотрите видео онлайн

MELOVIN – "Не медли": смотрите видео онлайн