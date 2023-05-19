Во время полномасштабной войны многие школьники отказались от празднования выпускного. Однако благодаря нашим защитникам они могут попрощаться со школой, чтобы запомнить этот момент.
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24 Канал подготовил подборку трогательных украинских композиций, которые отлично подойдут для выпускного вальса.
Современные песни для школьного вальса
Кристина Соловий – "Лесная песня": смотрите видео онлайн
Артем Пивоваров & Надя Дорофеева – "Думы": смотрите видео онлайн
ADAM – "Медленно": смотрите видео онлайн
CHEEV – "Красиво так": смотрите видео онлайн
DOVI & KOLA – "Карнизы": смотрите видео онлайн
YAKTAK & Jerry Heil – "В пустой комнате": смотрите видео онлайн
MamaRika – "Слезы и песни": смотрите видео онлайн
"Бумбокс" и Сергей Жадан – "Правда": смотрите видео онлайн
SHUMEI – "Прости": смотрите видео онлайн
MELOVIN – "Не медли": смотрите видео онлайн