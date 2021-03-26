Після зізнання про зради: Сергій Бабкін присвятив дружині пісню "Вона знає"

Понад тиждень тому дружина Сергія Бабкіна оголосила, що чоловік зраджував їй зі ста жінками. Вона зуміла пробачити йому, а він після публічного розголосу написав нову пісню-сповідь "Вона знає", яку присвятив коханій.

Прем'єра треку "Вона знає" відбулася в п'ятницю, 26 березня. Автором слів та музики став сам Сергій Бабкін, а до запису пісні він залучив співачок Віру Кекелію та Марту Адамчук, які були учасницями його команди на "Голосі країни 7".

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Сергій Бабкін випустив пісню "Вона знає"

На креативній обкладинці синглу Сергій Бабкін постав у дуже чуттєвому та енергетичному образі. Відома українська дизайнерка костюмів Леся Патока створила для нього перуку з дротів та джеків, яка символізує зв'язок з Музою – Сніжаною Бабкіною. Саме дружині музикант присвятив зворушливий трек.

На особистій сторінці в інстаграмі Сергій Бабкін зазначив, що нова пісня "Вона знає" – це його душевна сповідь та історія про магічні стосунки, від яких перехоплює подих.

"Вона знає" – про жінку, яка поруч. "Вона знає" – про найпотаємніші мрії та бажання. "Вона знає" – про силу почуттів, які виникли й допомагають йти пліч-о-пліч все життя. "Вона знає" – про найефективніші ліки від будь-якої хвороби – підтримку коханої людини. "Вона" – жінка, віра, енергія, душа, мить, мрія, любов, галактика", – висловився про новий трек Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін – Вона знає: слухайте пісню онлайн

Що відомо про зради Сергія Бабкіна: