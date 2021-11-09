Після зливів у мережі: офіційно розсекретили ім'я "Холостяка-12"

Усього два тижні тому стартували зйомки 12 сезону шоу "Холостяк", а продюсери вже розсекретили ім'я головного героя. Усе тому, що його ім'я злили в мережу одразу після першої вечірки. Як і припускали, ним став Алекс Топольський!

За традицією, ім'я учасника "Холостяка" оголошують на пост-шоу "Холостячки", коли зйомки добігають екватора. Однак продюсери не стали тягнути до грудня, адже головного героя вже активно обговорювали в мережі. Так, інсайдери не прогадали. Дівчата дійсно будуть боротися за серце 32-річного Алекса Топольського!

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Що відомо про героя "Холостяка-12" Алекса Топольського

Продюсери реаліті описують його як "українця, який побудував успішний бізнес в Америці". Він народився і виріс у Львові, а після закінчення університету – переїхав до США.

Шлях Алекса до успіху нібито не був легкий, адже за 10 років він змінив кілька міст і занять. Зараз чоловік живе в Маямі та займається елітною нерухомістю. На Батьківщину бізнесмен повернувся за справжнім коханням.

Я не прихильник стосунків, побудованих на взаємовигоді. Я шукаю ту дівчину, з якою будуть щирі емоції, тепло й справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні,

– заявляє Алекс Топольський.

Як стверджують продюсери, "Холостяк-12" дуже романтичний та делікатний. Він обіцяє підтримувати будь-які захоплення обраниці, щоб вона не обрала – домашній затишок чи кар'єру.

Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ

Фото "Холостяка-12" Алекса Топольського

за кілька днів після зйомок першої вечірки "Холостяка-12" у мережу злили ім'я головного героя . Одній з блогерок надіслали відео з майданчика, на якому поряд зі знімальною групою і Григорієм Решетником постав Алекс Топольський.

Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ

Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ

Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ

Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ