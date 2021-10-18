Після зізнання дружини: Костя Войтенко вперше станцював без партнерки на "Танцях з зірками"
Джерело:ютуб "Танців з зірками"
Мало не вперше за історію проєкту "Танці з зірками" його учасник станцював сольно. Так зробив Костянтин Войтенко, який присвятив свій номер дружині. Зараз у стосунках подружжя – криза.
Нещодавно дружина Костянтина Войтенка опублікувала відвертий допис, де розповіла про "токсичні" стосунки з чоловіком та конфлікт. Актор вирішив певним чином вибачитися перед коханою.
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Чуттєвий номер Костянтина Войтенка
Вперше на шоу на паркет "Танців з зірками" Костянтин Войтенко вийшов сам, без партнерки Роксоляни Малярчук. Він сольно станцював контемп під пісню Сергія Бабкіна, в якого свого часу також були труднощі в подружжі.
Свій номер актор присвятив дружині Валентині. Водночас він підкреслив, що не даватиме жодного інтерв'ю щодо особистого життя.
Бо це завдає болю і мені, і Валі. Я не хочу, щоб ми з цього робили якесь шоу, я хочу владнати все за кадром,
– підкреслив Костянтин Войтенко.
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Номер актора захопив не тільки глядачів, але й суддів проєкту. Його виступ був оцінений найкраще у 7 випуску.
Що відомо про конфлікт Войтенка з дружиною
- На проєкті Костянтин зізнався, що перебуває в конфлікті з коханою. Все нібито тому, що її не взяли на шоу як танцівницю. Він хотів запросити Валентину на один з прямих ефірів і станцювати разом, де б пара примирилась.
- Танцівниця відповіла чоловікові відвертим дописом. Вона наголосила, що втомилась приховувати правду від публіки.
- За словами Валентини Войтенко, конфлікт з чоловіком триває вже кілька місяців, і причиною цьому не є "Танці з зірками". Жінка вважає, що продюсери проєкту та її коханий навмисно брешуть щодо їхніх стосунків.