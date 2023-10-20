Після зізнання Емеральд: колишня дружина Стипанюка теж заявила про домашнє насильство

Днями снайперка Євгенія Емеральд зізналася, що розлучилася з чоловіком-військовим через домашнє насилля. Виявляється, її ексчоловік Євген Стипанюк робить таке не вперше. Його колишня дружина теж заявила, що пережила насильство.

Євгенія Емеральд у новому інтерв'ю розповіла, в яких аб’юзивних стосунках жила з колишнім чоловіком. Її підтримала ексдружина Стипанюка – Анна, яка має від нього сина.

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Емеральд зазначила, що вона – не єдина жертва Євгена Стипанюка.

Колишня дружина Євгена теж постраждала

У соцмережах Анна Виговська (Стипанюк) підтримала Євгенію Емеральд після інтерв'ю. Вона публічно зізналася, що переживала те ж саме у стосунках з колишнім.

Я колишня дружина Євгена Стипанюка. Нашому спільному сину 13 років. І я також стала жертвою домашнього насилля з його сторони. Абсолютно всі історії, які прозвучали від Євгенії Емеральд, були і в моєму житті,

– написала Анна.



Анна з сином від Стипанюка / Скриншот з її інстаграму

За її словами, вона не спромоглася розповісти про це раніше. Тож зараз жінка пишається Емеральд за її сміливість. Якщо потрібно – вона теж готова говорити про це та відповідати на запитання.



Колишня дружина Стипанюк страждала від аб'юзу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що минулого місяця Євген Стипанюк купив собі нове авто. Хоча напередодні його син просив тата купити кросівки. Тоді військовий заявив, що в нього немає грошей.



Стипанюк купив собі авто, але не дав сину грошей / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про гучне розлучення Емеральд