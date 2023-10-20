После признания Эмеральд: бывшая жена Стипанюка тоже заявила о домашнем насилии
Источник:Анна Стипанюк
На днях снайперша Евгения Эмеральд призналась, что развелась с мужем-военным из-за домашнего насилия. Оказывается, ее экс-муж Евгений Стипанюк делает такое не впервые. Его бывшая жена тоже заявила, что подвергалась насилию.
Евгения Эмеральд в новом интервью рассказала, в каких абьюзивных отношениях жила с бывшим мужем. Ее поддержала экс-жена Стипанюка – Анна, у которой есть от него сын.
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Эмеральд отметила, что она – не единственная жертва Евгения Стипанюка.
Бывшая жена Евгения тоже пострадала
В соцсетях Анна Выговская (Стипанюк) поддержала Евгению Эмеральд после интервью. Она публично призналась, что переживала то же самое в отношениях с прежним мужем.
Я бывшая жена Евгения Стипанюка. Нашему совместному сыну 13 лет. И я тоже стала жертвой домашнего насилия с его стороны. Абсолютно все истории, прозвучавшие от Евгении Эмеральд, были и в моей жизни,
– написала Анна.
Анна с сыном от Стипанюка / Скриншот из ее инстаграма
По ее словам, она не смогла рассказать об этом раньше. Поэтому женщина гордится Эмеральд за ее смелость. Если нужно – она тоже готова говорить об этом и отвечать на вопросы.
Бывшая жена Стипанюк страдала от абьюза / Скриншот ее инстаграм-сторис
Интересно, что в прошлом месяце Евгений Стипанюк купил себе новый автомобиль. Хотя накануне его сын просил папу купить кроссовки. Тогда военный заявил, что у него нет денег.
Стипанюк купил себе авто, но не дал сыну денег / Скриншот инстаграм-сторис
Что известно о громком разводе Эмеральд
- Евгения Эмеральд вышла замуж за Евгения Стипанюка в октябре прошлого года. В апреле 2023 года они стали родителями, а через 3 месяца разорвали отношения.
- Евгения заявила, что страдала от домашнего насилия. Ее бывший муж угрожал убийством, обвинял в измене и оскорблял. "Первые красные флажки" были еще до свадьбы – после одной ссоры Эмеральд едва не потеряла ребенка.
- Кроме того, Евгений употреблял алкоголь. Оказывается, всю ее беременность Стипанюк водил автомобиль в нетрезвом состоянии.
- Эмеральд добавила, что долго молчала об абьюзе, потому что боялась. Оказывается, у экс-мужа есть связи – он охранник экс-нардепа Олега Ляшко. Поэтому Евгений часто бывает в Киеве, хотя "числится" на фронте.