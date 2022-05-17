Після заклику врятувати Маріуполь: як відреагував Kalush Orchestra на евакуацію з "Азовсталі"

17 травня 2022 , 12:49
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У фіналі Євробачення з головної сцени Європи соліст Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ врятувати захисників Маріуполя. Вже 16 травня вдалося вивезти з території "Азовсталі" понад 200 поранених військових.

Повернувшись з Турина, колектив дав пресконференцію, на якій подякував всім тим, хто тримає оборону на "Азовсталі". 

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Олег Псюк про евакуацію поранених з "Азовсталі"

Соліст Kalush Orchestra подякував всім тим військовим, які в надскладних умовах продовжують відбивати атаки ворога, захищають Україну. 

Дякую за те, що стоїте там за нас. Дякую за вашу мужність, хоробрість. Сподіваюся, що зовсім скоро всіх врятують,
– сказав Олег Псюк. 

Олег Псюк про евакуацію поранених з "Азовсталі": дивіться відео онлайн

Евакуація з "Азовсталі": головне

Автор: Христина Кобак