Після заклику врятувати Маріуполь: як відреагував Kalush Orchestra на евакуацію з "Азовсталі"
У фіналі Євробачення з головної сцени Європи соліст Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ врятувати захисників Маріуполя. Вже 16 травня вдалося вивезти з території "Азовсталі" понад 200 поранених військових.
Повернувшись з Турина, колектив дав пресконференцію, на якій подякував всім тим, хто тримає оборону на "Азовсталі".
Зверніть увагу Я б картав себе, – соліст Kalush Orchestra про заклик на Євробаченні врятувати Маріуполь
Олег Псюк про евакуацію поранених з "Азовсталі"
Соліст Kalush Orchestra подякував всім тим військовим, які в надскладних умовах продовжують відбивати атаки ворога, захищають Україну.
Дякую за те, що стоїте там за нас. Дякую за вашу мужність, хоробрість. Сподіваюся, що зовсім скоро всіх врятують,
– сказав Олег Псюк.
Олег Псюк про евакуацію поранених з "Азовсталі": дивіться відео онлайн
Евакуація з "Азовсталі": головне
- Ввечері 16 травня Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата.
- З території заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати 53 важкопоранених захисників України. Їх привезли в лікарню до тимчасово окупованого Новоазовська, а згодом обміняють та повернуть додому.
- Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки. В подальшому їх мають повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.
- На "Азовсталі" ще перебувають українські військові та поранені. Заходи задля їхнього порятунку тривають.