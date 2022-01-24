Після відпустки в Мексиці: Настя Каменських показала затишний домашній образ

Українська співачка Настя Каменських декілька тижнів разом із коханим відпочивала в Мексиці. Тепер артистка повернулася додому, однак в робочий режим все ще не хоче повертатися.

NK і Потап зимову відпустку провели біля океану. Виконавиця обожнює Мексику, тому подружжя відправилося саме туди. Настя демонструвала спокусливі пляжні образи, а тепер публікує фото з заміського будинку, що неподалік від Києва.

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Домашній look Насті Каменських

Артистка поширила в інстаграмі два селфі, які зробила, лежачи в ліжку. Виконавиця одягнула білосніжне худі з написом вишневого кольору. Не видно, з яким низом поєднала таке вбрання, оскільки була накрита ковдрою.

Кучеряве волосся NK розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Вдома Настя відпочиває після тривалого перельоту та налаштовується на робочі будні. Зізнається, що не так вже й легко повернутися до справ.

На мене "напала" лінь та не відпускає. В мене таке буває дуже рідко, але влучно,

– написала NK під знімками.



Настя Каменських у домашньому вбранні / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у домашньому вбранні / Фото з інстаграму NK