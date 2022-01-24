NK и Потап зимний отпуск провели у океана. Исполнительница обожает Мексику, поэтому супруги отправились именно туда. Настя демонстрировала соблазнительные пляжные образы, а теперь публикует фото из загородного дома неподалеку от Киева.

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Домашний look Насти Каменских

Артистка распространила в инстаграмме два селфа, которые сделала, лежа в постели. Исполнительница надела белоснежные худые с надписью вишневого цвета. Не видно, с каким низом соединила такой наряд, поскольку была накрыта одеялом.

Вьющиеся волосы NK распустила, а на лицо не наносила косметику. Настя отдыхает после длительного перелета и настраивается на рабочие будни. Признается, что не так-то легко вернуться к делам.

На меня "напала" лень и не отпускает. У меня такое бывает очень редко, но точно,

– написала NK под снимками.



Настя Каменських у домашньому вбранні / Фото з інстаграму NK



Настя Каменских в домашних одеждах / Фото из инстаграма NK

Трогательными домашними фото на днях поделилась британская дизайнер Виктория Бекхэм. Женщина вместе с дочерью позировала перед зеркалом в банных халатах.